В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Мать младенца, тело которого было обнаружено накануне на свалке в армянском Гюмри, подозревается в его убийстве, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры Армении.

Информация об инциденте поступила в отдел "Муш" полиции Гюмри 31 августа. По данным правоохранителей, выехавшая оперативная группа обнаружила на свалке труп годовалой девочки со связанными клейкой лентой руками и ногами.

"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Правоохранительным органам дано распоряжение задержать по подозрению в совершении преступления мать ребенка", - сообщил собеседник агентства.