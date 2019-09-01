Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане. Прямая трансляция

В Северной Осетии начались траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в школе Беслана.
Первого сентября 2004 года более 30 террористов напали на школьников во время праздничной линейки. Они загнали детей и взрослых в спортзал, где удерживали три дня без воды и еды. На третий день в здании раздались взрывы, началась беспорядочная стрельба, а через образовавшийся в стене пролом из школы смогли выбежать женщины и дети.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.