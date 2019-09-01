Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане. Прямая трансляция

Первого сентября 2004 года более 30 террористов напали на школьников во время праздничной линейки. Они загнали детей и взрослых в спортзал, где удерживали три дня без воды и еды. На третий день в здании раздались взрывы, началась беспорядочная стрельба, а через образовавшийся в стене пролом из школы смогли выбежать женщины и дети.