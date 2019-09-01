Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T09:44Z
https://ria.ru/20190901/1558123397.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155812/33/1558123308_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d5c3b370bad9fcb9f2714e7bcc1613ba.jpg
РИА Новости

Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане. Прямая трансляция

09:01 01.09.2019 (обновлено: 09:44 01.09.2019)
474
В Северной Осетии начались траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в школе Беслана.
Первого сентября 2004 года более 30 террористов напали на школьников во время праздничной линейки. Они загнали детей и взрослых в спортзал, где удерживали три дня без воды и еды. На третий день в здании раздались взрывы, началась беспорядочная стрельба, а через образовавшийся в стене пролом из школы смогли выбежать женщины и дети.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
3104103
Обсудить 1
Теракт в Беслане (2004)БесланРоссияСеверная ОсетияОбщество
Рекомендуем
Джиджи Хадид, Белла Хадид и Карли Клосс во время показа коллекции Off-White сезона Осень-Зима 2019/2020 в Париже
Клетка, юбка, беретка. Осень приходит, кокетка
РИА
Новости
Траурные мероприятия в Беслане
"Хочется волком выть". Исповедь матерей, чьи дети погибли в Беслане
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Военнослужащие мотострелковой бригады Восточного военного округа на учениях на военном полигоне в Забайкальском крае
Охрана школ, отсрочки от призыва и многое другое: что изменится в сентябре
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса Фагот во время тактических учений
Сжигая броню. Как работает самое опасное противотанковое оружие пехоты
Смоленский таможенный пост ФТС России
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Рисунок на школьной доске
"А голову дома не забыл?" Вспомним школьные годы
Денежный дождь
Деньги к деньгам тянутся? Почему одним удается разбогатеть, а другим нет
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
Ветряные электростанции в России
Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий
Полиция на месте преступления
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Польские солдаты у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
Ни Трампа, ни Путина. Начало Второй мировой в Польше отмечают только "свои"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем
10:14В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения
10:13В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки
10:11Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики
10:07Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за неисправности самолета
10:07Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии
10:06В России изменились правила призыва в армию
10:00Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировался
09:46Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
09:44В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
09:34Володин поздравил всех с Днем знаний
09:27На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов
09:20Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в первый день осени
09:11В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке
09:04Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта
08:54В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста
08:42Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
08:36Глава Минпросвещения поздравила учащихся с Днем знаний
08:35Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:31В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Лента новостейМолния