В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста

Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019

Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. В общей сложности 31 человек пострадал в результате столкновений, которые произошли в субботу между полицией и демонстрантами в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

По данным издания, в общей сложности в больницы поступил 31 человек, 18 пострадавших были позднее выписаны, ещё 5 человек находятся в тяжёлом состоянии.

В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста.

Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок.