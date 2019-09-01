В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста

ПЕКИН, 1 сен - РИА Новости. В общей сложности 31 человек пострадал в результате столкновений, которые произошли в субботу между полицией и демонстрантами в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
По данным издания, в общей сложности в больницы поступил 31 человек, 18 пострадавших были позднее выписаны, ещё 5 человек находятся в тяжёлом состоянии.
В субботу в Гонконге в разных частях города произошли ожесточённые столкновения между полицией и демонстрантами, которые вышли на несанкционированные акции протеста.
Столкновения начались в районе Адмиралтейство вблизи комплекса административных зданий и продолжились до поздней ночи в районах Козуэй-Бэй, Чимсачей и Монкок.
Демонстранты забросали полицейских "коктейлями Молотова", кирпичами и другими объектами, полиция применила слезоточивый газ, водометы, также были произведены предупредительные выстрелы в воздух.