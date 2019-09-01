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РИА Новости

Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

08:42 01.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города мира. Баку. Архивное фото
БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Визовый режим между Азербайджаном и Турцией отменяется в воскресенье, безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней, сообщили РИА Новости в МИД Азербайджана.
Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время безвизовый срок пребывания граждан Азербайджана в Турции составляет 30 дней. 25 июля МИД Азербайджана направило ноту в МИД Турции в связи с отменой визового режима.
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"С сегодняшнего дня отменяется визовый режим между Турцией и Азербайджаном. Безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турецкой Республики, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней", - говорится в сообщении.
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ТурцияАзербайджанВ мире
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