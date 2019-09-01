Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

БАКУ, 1 сен – РИА Новости. Визовый режим между Азербайджаном и Турцией отменяется в воскресенье, безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней, сообщили РИА Новости в МИД Азербайджана.

Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время безвизовый срок пребывания граждан Азербайджана в Турции составляет 30 дней. 25 июля МИД Азербайджана направило ноту в МИД Турции в связи с отменой визового режима.