Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 30 августа украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 31 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.