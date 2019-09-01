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РИА Новости

Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:35 01.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 30 августа украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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Вчера, 22:09РИА Новости
В ДНР заявили о резком увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
"За 31 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометов в направлении населенных пунктов Калиновка, Нижнее Лозовое, Логвиново. В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили, что в результате обстрелов за минувшие сутки ранение получил один военнослужащий.
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