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РИА Новости

В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста

08:31 01.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. В России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста, а их доля в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 % за последние пять лет, заявил в воскресенье министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая в ходе встречи министров труда и занятости стран "большой двадцатки".
Встреча проходит 1-2 сентября в японском городе Мацуяма и посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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Как жить дольше? Есть ответ, но он вам не понравитсяЛюди, которые жалуются на самочувствие, но продолжают трудиться, имеют больше шансов на долгую жизнь, чем те, кто уходит с работы по состоянию здоровья, чтобы отдохнуть. Получается, что труд продлевает жизнь.
"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
Глава минтруда России рассказал участникам встречи о проведенном чемпионате по рабочим профессиям для граждан предпенсионного возраста "Навыки мудрых" по стандартам WorldSkills и реализации с 2019 года программы профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости. По данным главы ведомства, на организацию обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 миллиардов рублей, а ежегодно обучение будут проходить не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста.
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Двухдневная встреча министров труда стран G20 открылась в воскресенье в Японии. Главным вопросом для обсуждения станет проблема трудоустройства населения на фоне демографических изменений в большинстве стран в связи с продолжающимся старением общества.
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Максим ТопилинРоссияТокиоСаммит G20Общество
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