В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста

Как жить дольше? Есть ответ, но он вам не понравится

Люди, которые жалуются на самочувствие, но продолжают трудиться, имеют больше шансов на долгую жизнь, чем те, кто уходит с работы по состоянию здоровья, чтобы отдохнуть. Получается, что труд продлевает жизнь.