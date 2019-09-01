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РИА Новости

Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку

07:43 01.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во Францию в понедельник, где обсудит ядерную сделку, сообщил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.
"Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж", - цитирует агентство IRNA Ваези, который добавил, что сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.
По его словам, делегация во главе с Аракчи обсудит предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.
Днём ранее между президентами Ирана и Франции Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе ядерная сделка.
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Визит Аракчи состоится в преддверии возможного третьего по счету сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке, решения по которому Тегеран пока не принял.
Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.
В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней, стороны также обменивались предложениями, направленными на реализацию соглашения.
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Хасан РоуханиЭммануэль МакронАббас АракчиФранцияИранСШАВ мире
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