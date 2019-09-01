Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 1 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во Францию в понедельник, где обсудит ядерную сделку, сообщил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

"Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж", - цитирует агентство IRNA Ваези, который добавил, что сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.

По его словам, делегация во главе с Аракчи обсудит предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

Днём ранее между президентами Ирана и Франции Хасаном Роухани и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась в том числе ядерная сделка.

Визит Аракчи состоится в преддверии возможного третьего по счету сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке, решения по которому Тегеран пока не принял.

Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.