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РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил о детской профилактике от гриппа в начале осени

07:42 01.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы родителям, какую профилактику следует проводить, чтобы защитить иммунную систему школьников от инфекций, информация опубликована на сайте ведомства.
В первую очередь в ведомстве обратили внимание на необходимость вакцинации. Роспотребнадзор советует родителям убедиться, что ребенок прошел вакцинацию в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок.
"Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит - пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе. Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации - начало осени", - говорится в сообщении.
Также Роспотребнадзор советует укреплять гигиеническую привычку ребёнка: научить его не только технике, но правильной продолжительности процедуры мытья рук (20 секунд намыливания), необходимой для эффективной очистки.
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Необходимо напоминать ребёнку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами, резинками, заколками для волос, расчёсками, шарфами и другой одеждой. Это нужно для предотвращения распространения вшей и снижения вероятности заражения.
Кроме того, детям не следует делиться и брать использованные столовые приборы, стаканы, пить из одной посуды. Специалисты Роспотребнадзора советуют научить ребенка прикрывать рот, когда он кашляет или чихает, а затем мыть руки.
"Будьте для ребёнка примером ответственного отношения к своему здоровью: вакцинируйтесь, мойте руки во всех случаях, когда это необходимо и всегда соблюдайте респираторный этикет", - подчеркнули в ведомстве.
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