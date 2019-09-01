Пострадавшую при посадке самолета девочку перевели в московскую клинику

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Выжившая при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Московской области 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, ее перевели из Клина в московскую больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что девочка была доставлена в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.

"Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.