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РИА Новости

Пострадавшую при посадке самолета девочку перевели в московскую клинику

07:21 01.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Выжившая при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Московской области 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, ее перевели из Клина в московскую больницу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что девочка была доставлена в Центральную районную больницу Клина с переломом бедра и подозрением на перелом позвоночника.
"Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского", - сказал собеседник агентства.
Ранее подмосковный главк МЧС сообщил, что под деревней Минино Клинского района Московской области жестко приземлился легкомоторный самолет, на борту находился пилот и 12-летний ребенок, пилот погиб.
Последствия крушения самолета под деревней Минино Клинского района Московской области
Вчера, 13:05РИА Новости
В Подмосковье госпитализировали девочку, пострадавшую при крушении самолета
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Московская областьКлинский районПроисшествия
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