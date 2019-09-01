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РИА Новости

Дуда назвал Вторую мировую войну страшным уроком, который нельзя забыть

07:00 01.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕЛЮНЬ (Польша), 1 сен — РИА Новости. Сохранение памяти о Второй мировой войне поможет избежать повторения подобных событий в будущем, заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Мир должен был это пережить, чтобы получить страшный урок. Урок, который стоил десятков миллионов жизней мирных людей без оружия в руках", - сказал Дуда, выступая в Велюни, где начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Он призвал не забывать историю войны даже тогда, когда уйдут из жизни ее свидетели. Это необходимо, чтобы подобное не повторилось больше нигде в мире, подчеркнул Дуда.
"Только историческая правда может залечить раны", - сказал он.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
03:01РИА Новости
Вторая мировая война (1939-1945)
Велюнь была выбрана одним из мест проведения памятных мероприятий, так как этот город первым подвергся авиационной бомбардировке фашистских войск, в результате которой погибли около 1200 человек.
Основные памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Варшаве. В этом году их было решено проводить именно в столице, так как в Польше ожидали президента США Дональда Трампа, который в последний момент отменил свой приезд в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан"
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