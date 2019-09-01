Дуда назвал Вторую мировую войну страшным уроком, который нельзя забыть

ВЕЛЮНЬ (Польша), 1 сен — РИА Новости. Сохранение памяти о Второй мировой войне поможет избежать повторения подобных событий в будущем, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мир должен был это пережить, чтобы получить страшный урок. Урок, который стоил десятков миллионов жизней мирных людей без оружия в руках", - сказал Дуда, выступая в Велюни, где начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Он призвал не забывать историю войны даже тогда, когда уйдут из жизни ее свидетели. Это необходимо, чтобы подобное не повторилось больше нигде в мире, подчеркнул Дуда.

"Только историческая правда может залечить раны", - сказал он.

Велюнь была выбрана одним из мест проведения памятных мероприятий, так как этот город первым подвергся авиационной бомбардировке фашистских войск, в результате которой погибли около 1200 человек.