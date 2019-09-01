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РИА Новости

В Хабаровском крае число подтопленных домов выросло за сутки до 166

06:51 01.09.2019 (обновлено: 09:33 01.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 1 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае количество подтопленных паводком домов за сутки выросло на 28, сообщает региональный главк МЧС.
В зоне паводка сейчас находится 66 населенных пунктов. В 38 из них подтоплены 166 частных жилых домов и 651 приусадебный участок. Вода стоит на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления — около 1800 дачных участков.
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К приему людей подготовили 16 пунктов временного размещения на 657 человек, развернута работа трех из них. В двух ПВР в Комсомольске-на-Амуре находятся 34 человека, 11 из них дети. Один человек размещен в санатории "Уссури" в поселке Бычиха. В подтопленных районах дежурят спасатели. Для ликвидации последствий паводка привлекли более 900 человек и свыше 200 единиц различной техники.
По информации МЧС, уровень Амура у Хабаровска падает вторые сутки. В субботу он снизился на два сантиметра и утром в воскресенье составил 634 сантиметра. В течение последующих двух суток ожидается спад еще на три-пять сантиметров.
У населенных пунктов ниже по течению реки вода прибывает. У Комсомольска-на-Амуре ее уровень составил 740 сантиметров.
В Хабаровском крае из-за паводков ранее объявили режим ЧС. Дома и приусадебные участки подтапливает не только река, но и дождевые и грунтовые воды. В августе несколько циклонов принесли в регион обильные дожди.
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