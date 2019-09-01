В Хабаровском крае число подтопленных домов выросло за сутки до 166

ХАБАРОВСК, 1 сен — РИА Новости. В Хабаровском крае количество подтопленных паводком домов за сутки выросло на 28, сообщает региональный главк МЧС.

В зоне паводка сейчас находится 66 населенных пунктов. В 38 из них подтоплены 166 частных жилых домов и 651 приусадебный участок. Вода стоит на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления — около 1800 дачных участков.

К приему людей подготовили 16 пунктов временного размещения на 657 человек, развернута работа трех из них. В двух ПВР в Комсомольске-на-Амуре находятся 34 человека, 11 из них дети. Один человек размещен в санатории "Уссури" в поселке Бычиха. В подтопленных районах дежурят спасатели. Для ликвидации последствий паводка привлекли более 900 человек и свыше 200 единиц различной техники.

По информации МЧС, уровень Амура у Хабаровска падает вторые сутки. В субботу он снизился на два сантиметра и утром в воскресенье составил 634 сантиметра. В течение последующих двух суток ожидается спад еще на три-пять сантиметров.

У населенных пунктов ниже по течению реки вода прибывает. У Комсомольска-на-Амуре ее уровень составил 740 сантиметров.