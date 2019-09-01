Дуда поблагодарил Штайнмайера за участие на памятных мероприятиях в Велюни

ВЕЛЮНЬ (Польша), 1 сен — РИА Новости. президент Польши Анджей Дуда поблагодарил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за присутствие в Велюни, где начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Велюнь выбралась одним из мест проведения памятных мероприятий, так как этот город первым подвергся авиационной бомбардировке войск нацистской Германии, в результате которой погибли около 1,2 тысячи человек.
"Господин президент, благодарю за это присутствие и благодарю за это отношение", - сказал Дуда.
Штайнмайер в свою очередь попросил прощения у поляков за жертвы Второй мировой войны.
"Этого прошлого не удастся забыть. Оно не пройдет и будет постоянно. Как президент ФРГ хочу заверить, что мы не забудем. Будем помнить и принимаем ответственность, которую накладывает на нас история", - сказал Штайнмайер.
Планируется, что президенты двух стран возложат венки у мемориального камня в память разрушенного бомбардировкой костела, памятника на месте разрушенной синагоги, у таблицы в память жертв разрушенного госпиталя и пройдут по дорог, лежащей через уничтоженные строения.
Основные же памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Варшаве. В этом году их было решено проводить именно в столице, так как с визитом в Польше ожидали президента США Дональда Трампа, который в последний момент отменил свой приезд в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан".
На мероприятиях 80-й годовщины начала Второй мировой войны не будет российской делегации. Согласно позиции Польши, Россия не получила приглашения в Варшаву, потому что не входит ни в одну из дружественных Польше организаций – НАТО, Евросоюз и "Восточное партнерство".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.