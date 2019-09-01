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РИА Новости
Туризм

Тело девочки, умершей во время отдыха в Турции, отправили в Россию

06:22 01.09.2019 (обновлено: 08:07 01.09.2019)
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Тело 12-летней россиянки, скончавшейся после несчастного случая в бассейне отеля турецкого Бодрума, отправлено из Антальи в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в воскресенье.
Несчастный случай с девочкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.
"Сегодня регулярным авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки.... погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума. Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур", - сказала Касимова.
Она отметила, что оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания, также обеспечена доставка и сопровождение родителей в аэропорту.
"Посольство России в Анкаре и генконсульство в Анталье в контакте с местными властями и адвокатами продолжат внимательно следить за ходом расследования турецкими компетентными органами трагического инцидента, повлекшего за собой гибель девочки", - добавила собеседница агентства.
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