Тело девочки, умершей во время отдыха в Турции, отправили в Россию

АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Тело 12-летней россиянки, скончавшейся после несчастного случая в бассейне отеля турецкого Бодрума, отправлено из Антальи в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова в воскресенье.

Несчастный случай с девочкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли очевидцы, они вместе вытащили ребенка из воды и вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу в реанимационное отделение. В среду в посольстве РФ в Анкаре сообщили о смерти девочки.

"Сегодня регулярным авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки.... погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума. Генконсульство РФ в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур", - сказала Касимова.

Она отметила, что оплату расходов на транспортировку, проживание в Анталье и приобретение авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания, также обеспечена доставка и сопровождение родителей в аэропорту.