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РИА Новости
Война в Сирии

Представители ЦПВС привезли более трех тонн гумпомощи в пригород Алеппо

06:07 01.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо
АЛЕППО (Сирия), 1 сен – РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб на севере страны, жителям этого отдаленного пригорода к юго-востоку от Алеппо раздали более 500 продуктовых наборов, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.
"Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы", - сказал Шатайло. По его словам, в Найраб за один заход доставлено более 500 продовольственных наборов.
С раннего утра российскую гуманитарную колонну в Найрабе ждали сотни людей. Сейчас, когда в страну массово возвращаются беженцы, рабочий поселок в окрестностях международного аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов. Кроме того, во время недавних боевых действий многие местные жители получили ранения и не могут устроиться на работу, чтобы прокормить семьи.
"У нас живут 500 семей, это около 4 тысяч человек, почти все они простые рабочие. Мы находимся довольно далеко от города, и не у всех есть возможность ездить туда на работу. Так что многие живут очень бедно, и эта помощь им очень нужна. От всех нас большое спасибо!" - сказал глава поселка Ахмед Баггари.
Лагерь сирийских беженцев
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По последним данным, которые привел 17 августа руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин, в Сирию из-за рубежа вернулись почти 600 тысяч человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1,3 миллиона внутренних переселенцев.
Входящий в состав Минобороны РФ Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.
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