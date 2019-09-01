Представители ЦПВС привезли более трех тонн гумпомощи в пригород Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 1 сен – РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более 3 тонн гуманитарной помощи в поселок Найраб на севере страны, жителям этого отдаленного пригорода к юго-востоку от Алеппо раздали более 500 продуктовых наборов, сообщил журналистам представитель ЦПВС Денис Шатайло.

"Мы провели очередную гуманитарную акцию для нуждающегося населения в наиболее пострадавших районах Сирии с выдачей продовольственных наборов. Груза привезли более трех тонн, в продовольственный набор входят мука, рис, сахар, чай и консервы", - сказал Шатайло. По его словам, в Найраб за один заход доставлено более 500 продовольственных наборов.

С раннего утра российскую гуманитарную колонну в Найрабе ждали сотни людей. Сейчас, когда в страну массово возвращаются беженцы, рабочий поселок в окрестностях международного аэропорта Алеппо испытывает острую нехватку продуктов. Кроме того, во время недавних боевых действий многие местные жители получили ранения и не могут устроиться на работу, чтобы прокормить семьи.

"У нас живут 500 семей, это около 4 тысяч человек, почти все они простые рабочие. Мы находимся довольно далеко от города, и не у всех есть возможность ездить туда на работу. Так что многие живут очень бедно, и эта помощь им очень нужна. От всех нас большое спасибо!" - сказал глава поселка Ахмед Баггари.

По последним данным, которые привел 17 августа руководитель ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин, в Сирию из-за рубежа вернулись почти 600 тысяч человек, а в места довоенного проживания возвратились более 1,3 миллиона внутренних переселенцев.