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РИА Новости

В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

04:51 01.09.2019 (обновлено: 05:27 01.09.2019)
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии на праздновании 62-й годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве
Солдаты польской армии на праздновании 62-й годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
ВЕЛЮНЬ (Польша), 1 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны начались на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Именно эти два места 1 сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) первыми подверглись нападению гитлеровских войск.
Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал.
Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек.
Здание МИД Польши в Варшаве
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Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.
В этом году в Велюнь приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его сопровождает президент Польши Анджей Дуда. Главы государств произнесут здесь речи.
После президенты возложат венки у мемориального камня в память разрушенного бомбардировкой костела, памятника на месте разрушенной синагоги, у таблички в память жертв разрушенного госпиталя, пройдут по дороге, лежащей через уничтоженные строения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще до начала официальных мероприятий в сопровождении министра национальной обороны Мариуша Блащака, ветеранов польской армии, представителей общественности и местных властей возложил цветы на кладбище солдат Войска польского на Вестерплатте.
Здесь будет дан салют в память защитников гарнизона, у памятника защитникам побережья зажгут свечи и лампады.
Позже участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте.
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
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Вторая мировая война (1939-1945)
Основные же памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Варшаве. В этом году их было решено проводить именно в столице, так как в Польше ожидали президента США Дональда Трампа, который в последний момент отменил свой приезд в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан".
В Варшаве на площади маршала Юзефа Пилсудского выступят президенты Польши, Германии и заменяющий Трампа вице-президент США Майк Пенс. На Могилу неизвестного солдата будет возложен один общий венок, на ленте которого будет написано "Память и предостережение". Эти слова будут также написаны на специальном колоколе, который изготовлен по случаю данных мероприятий. Затем он будет подарен городу Велюнь.
На мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны не будет российской делегации. По официальной версии, Россия не получила приглашения в Варшаву, потому что не входит ни в одну из дружественных Польше организаций – НАТО, Евросоюз и "Восточное партнерство".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
30 августа, 16:46Акценты
Держать нос по ветру. Трамп тоже не приедет в ПольшуЕго здесь ждали едва ли не больше, чем сам день начала Второй мировой. Были варианты. Но он, словно специально, чтобы их не осталось, отменил поездку в самый последний момент.
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Франк-Вальтер ШтайнмайерДональд ТрампДмитрий ПесковПольшаГерманияРоссияСШАВ мире
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