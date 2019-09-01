В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

Солдаты польской армии на праздновании 62-й годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве

© AP Photo / Alik Keplicz Солдаты польской армии на праздновании 62-й годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве

ВЕЛЮНЬ (Польша), 1 сен — РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны начались на полуострове Вестерплатте под Гданьском и в городе Велюнь Лодзинского воеводства в центральной части Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Именно эти два места 1 сентября 1939 года около 4.45 (5.45 мск) первыми подверглись нападению гитлеровских войск.

Германский крейсер "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь с моря по гарнизону польского военно-транзитного склада на Вестерплатте. Этот гарнизон отражал атаки гитлеровских войск семь дней, после чего капитулировал.

Одновременно с нападением на Вестерплатте Велюнь подверглась авиационной бомбардировке, в результате которой погибли около 1200 человек.

Всего же для разгрома польской армии вермахту понадобилось пять недель.

В этом году в Велюнь приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Его сопровождает президент Польши Анджей Дуда. Главы государств произнесут здесь речи.

После президенты возложат венки у мемориального камня в память разрушенного бомбардировкой костела, памятника на месте разрушенной синагоги, у таблички в память жертв разрушенного госпиталя, пройдут по дороге, лежащей через уничтоженные строения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще до начала официальных мероприятий в сопровождении министра национальной обороны Мариуша Блащака, ветеранов польской армии, представителей общественности и местных властей возложил цветы на кладбище солдат Войска польского на Вестерплатте.

Здесь будет дан салют в память защитников гарнизона, у памятника защитникам побережья зажгут свечи и лампады.

Позже участники памятных мероприятий примут участие в заложении первого камня в фундамент музея Вестерплатте.

Основные же памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Варшаве. В этом году их было решено проводить именно в столице, так как в Польше ожидали президента США Дональда Трампа, который в последний момент отменил свой приезд в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан".

В Варшаве на площади маршала Юзефа Пилсудского выступят президенты Польши, Германии и заменяющий Трампа вице-президент США Майк Пенс. На Могилу неизвестного солдата будет возложен один общий венок, на ленте которого будет написано "Память и предостережение". Эти слова будут также написаны на специальном колоколе, который изготовлен по случаю данных мероприятий. Затем он будет подарен городу Велюнь.

На мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны не будет российской делегации. По официальной версии, Россия не получила приглашения в Варшаву, потому что не входит ни в одну из дружественных Польше организаций – НАТО, Евросоюз и "Восточное партнерство".