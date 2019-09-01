Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились "уничтожить" Польшу

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу. Об этом он рассказал в интервью газете Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу. Об этом он рассказал в интервью газете Bild

Дуда заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об "уничтожении" Польши, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу.

"Россия до сих пор ведет себя так, как будто ничего об этом не знает", — сказал польский президент.

Кроме того, Дуда заявил, что Польша не стала свободной по окончании войны, а превратилась в "заложника коммунизма", а "коммунистический режим" якобы преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.

"Для Польши мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году", — приводит газета слова президента.

Помимо этого, Дуда заявил, что Россия продолжает свою "агрессивную политику" и сейчас. В частности, он обвинил Москву в нападении на Грузию и Украину, "захвате" Крыма, а также напомнил о "расширении" военных возможностей в Калининграде.

В связи с этим он призвал западные страны с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную" политику России, а также остановить "Северный поток — 2", который, по его словам, "опасен" для Европы.

При этом он заявил, что будет активно поддерживать значительное увеличение контингента американских и немецких войск в Польше, а также будет стремиться к созданию в стране не только "Форта Трампа, но и "Форта Меркель".

В начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также заявили о намерении увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, которые находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.

СССР и Германия подписали договор о ненападении 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для такого рода урегулирований. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол, в котором разграничивались сферы интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия и Украина, а также Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа

По мнению профессиональных военных историков, этот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной армии. Кроме того, в начале Великой Отечественной войны гитлеровские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали немцев под Москвой и Ленинградом.