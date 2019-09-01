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РИА Новости

Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились "уничтожить" Польшу

04:53 01.09.2019 (обновлено: 09:16 01.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.
Дуда заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об "уничтожении" Польши, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла в Польшу.

"Россия до сих пор ведет себя так, как будто ничего об этом не знает", — сказал польский президент.

Кроме того, Дуда заявил, что Польша не стала свободной по окончании войны, а превратилась в "заложника коммунизма", а "коммунистический режим" якобы преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.
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"Для Польши мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году", — приводит газета слова президента.

Помимо этого, Дуда заявил, что Россия продолжает свою "агрессивную политику" и сейчас. В частности, он обвинил Москву в нападении на Грузию и Украину, "захвате" Крыма, а также напомнил о "расширении" военных возможностей в Калининграде.
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В связи с этим он призвал западные страны с помощью средств дипломатии ответить на "агрессивную" политику России, а также остановить "Северный поток — 2", который, по его словам, "опасен" для Европы.
При этом он заявил, что будет активно поддерживать значительное увеличение контингента американских и немецких войск в Польше, а также будет стремиться к созданию в стране не только "Форта Трампа, но и "Форта Меркель".
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В начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. США также заявили о намерении увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, которые находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч. К ним относятся 17 тысяч американских и 12 тысяч немецких гражданских лиц, которые трудоустроены в ВС США.
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СССР и Германия подписали договор о ненападении 23 августа 1939 года в Москве. Его содержание не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для такого рода урегулирований. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол, в котором разграничивались сферы интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия и Украина, а также Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
По мнению профессиональных военных историков, этот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной армии. Кроме того, в начале Великой Отечественной войны гитлеровские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали немцев под Москвой и Ленинградом.
© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
© Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память"
Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, также известный как пакт Молотова - Риббентропа
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Популярные комментарии
Историческая правда в том: что когда Гитлер решил отжать Судетскую область у Чехии, то СССР обещавший военную поддержку Чехии не смог отправить свои войска, потому что Польша пригрозила войной. Поэтому Гитлер легко в 1938 году захватил эту часть Чехии и присоединил к Германии. Получается что до начала вторжения немцев в Польшу. Поляки были с Гитлером за одно. Они даже на дипломатическом уровне проголосовали с Гитлером за одно, против конференции по обсуждению раздела Чехии проголосовали Гитлер и Поляки. Что бы Гитлер по тихому свои грязные дела мог делать. Вот и вся правда
1 сентября, 07:16
Марина Резник
4900000
Вот она благодарность.
1 сентября, 05:04
aagnenoce
3220503
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