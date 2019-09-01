Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
Согласно документу, встреча состоится в 14.40 по местному времени (15.40 мск).
Первого сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
"Звездой программы" в Варшаве должен был стать Дональд Трамп, однако в четверг вечером стало известно, что президент США решил остаться на родине в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан". Вместо себя он направил Пенса.