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РИА Новости

Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве

04:25 01.09.2019 (обновлено: 05:01 01.09.2019)
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье проведет в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из распространенного Белым домом графика вице-президента.
Согласно документу, встреча состоится в 14.40 по местному времени (15.40 мск).
Первого сентября в Польше пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
"Звездой программы" в Варшаве должен был стать Дональд Трамп, однако в четверг вечером стало известно, что президент США решил остаться на родине в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан". Вместо себя он направил Пенса.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 00:26РИА Новости
Зеленский в Варшаве: оттепель в отношениях с Польшей и без участия Трампа
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Майк ПенсДональд ТрампВладимир ЗеленскийПольшаСШАУкраинаВ мире
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