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РИА Новости

В Эссене при обрушении сцены на концерте пострадали не менее 28 человек

03:37 01.09.2019 (обновлено: 04:27 01.09.2019)
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© AFP 2019 / Karl-Josef Hildenbrand Работники службы спасения возле поезда в Вюрцбурге, где произошло нападение на пассажиров. 18 июля 2016
Работники службы спасения возле поезда в Вюрцбурге, где произошло нападение на пассажиров. 18 июля 2016
© AFP 2019 / Karl-Josef Hildenbrand
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В городе Эссен на западе Германии не менее 28 человек пострадали в результате частичного обрушения сцены на концерте под открытым небом, сообщает газета Welt.
Инцидент произошел в субботу вечером на концерте рэперов Casper и Marteria. В полиции заявили, что речь идет об обрушении части сцены, при этом представитель пожарной службы сообщил, что вследствие непогоды опрокинулся светодиодный экран.
Пострадавших госпитализировали, еще около 150 человек врачи осмотрели на месте. По данным пожарной службы, серьезные ранения получили двое, 18 человек отделались легкими ранениями.
По разным данным, мероприятие посетили от 18 до 20 тысяч человек. В результате инцидента концерт был остановлен.
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