Документальный фильм о Тарковском, снятый его сыном, выйдет осенью в России

ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Фильм Андрея А. Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, посвященный творчеству его отца, планируют показать в России осенью.

Международный Венецианский кинофестиваль открылся на итальянском острове Лидо в среду, он продлится до 7 сентября. В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал его сын.

"Сейчас мы ведем переговоры, думаю, премьера (в России - ред.) состоится в конце сентября-начале октября. Надеемся, что будет и прокат", — рассказал РИА Новости Тарковский-младший.

По словам режиссера, работу над проектом он начал еще в 2003 году, но тогда предполагалось, что фильм будет включать интервью с теми, кто работал с Тарковским. Финансирование картины приостановилось на некоторое время, в течение которого он переосмыслил подход к ней.

"Я начал работать с аудиозаписями, которые включали лекции, встречи с публикой. Я подумал, что, в принципе, столько книг уже было сделано, статей написано, при этом самого Тарковского начали забывать — что он думал, что хотел сказать, какие темы его трогали, что было его духовной и художественной сущностью. Поэтому я отказался от интервью, постороннего рассказа и решил сделать такой своеобразный монолог — Тарковский о Тарковском", — поделился автор фильма.

Он отметил, что для него было важно также показать поэтическую и духовную связь Андрея и Арсения Тарковских. По словам Тарковского-младшего, поэтика Арсения Тарковского стало основой творчества его отца.

"Стихи, которые есть в фильме, были записаны для фильма "Зеркало", но не вошли в него. Они автобиографичные, интересные и очень хорошо иллюстрируют их взаимоотношения", — пояснил собеседник агентства