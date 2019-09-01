Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T03:18Z
https://ria.ru/20190901/1558121879.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149139/36/1491393614_0:0:5312:2988_1036x0_80_0_0_80217ff973413310f25be3200cb92f7c.jpg
РИА Новости
Культура

Документальный фильм о Тарковском, снятый его сыном, выйдет осенью в России

03:18 01.09.2019
820
© РИА Новости / Сергей СтарцевАндрей Тарковский-младший
Андрей Тарковский-младший
© РИА Новости / Сергей Старцев
Андрей Тарковский-младший
ВЕНЕЦИЯ, 1 сен — РИА Новости. Фильм Андрея А. Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, посвященный творчеству его отца, планируют показать в России осенью.
Международный Венецианский кинофестиваль открылся на итальянском острове Лидо в среду, он продлится до 7 сентября. В пятницу на смотре показали документальный фильм о творчестве Андрея Тарковского Tarkovskij Cinema Prayer, автором которого стал его сын.
"Сейчас мы ведем переговоры, думаю, премьера (в России - ред.) состоится в конце сентября-начале октября. Надеемся, что будет и прокат", — рассказал РИА Новости Тарковский-младший.
По словам режиссера, работу над проектом он начал еще в 2003 году, но тогда предполагалось, что фильм будет включать интервью с теми, кто работал с Тарковским. Финансирование картины приостановилось на некоторое время, в течение которого он переосмыслил подход к ней.
Андрей Тарковский-младший
Вчера, 11:50Культура
Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции
"Я начал работать с аудиозаписями, которые включали лекции, встречи с публикой. Я подумал, что, в принципе, столько книг уже было сделано, статей написано, при этом самого Тарковского начали забывать — что он думал, что хотел сказать, какие темы его трогали, что было его духовной и художественной сущностью. Поэтому я отказался от интервью, постороннего рассказа и решил сделать такой своеобразный монолог — Тарковский о Тарковском", — поделился автор фильма.
Он отметил, что для него было важно также показать поэтическую и духовную связь Андрея и Арсения Тарковских. По словам Тарковского-младшего, поэтика Арсения Тарковского стало основой творчества его отца.
"Стихи, которые есть в фильме, были записаны для фильма "Зеркало", но не вошли в него. Они автобиографичные, интересные и очень хорошо иллюстрируют их взаимоотношения", — пояснил собеседник агентства
Он добавил, что лично представит картину Tarkovskij Cinema Prayer в Москве.
Андрей Тарковский на съемках фильма Зеркало. 1972
10 июля, 03:00Акценты
Из неволи в неволю: как из СССР сбежал Тарковский"Я пропал. В России жить не могу, но и здесь не могу тоже". Эту дневниковую строчку Андрей Тарковский написал весной 1983 года в Риме. А через год, 10 июля 1984-го, на пресс-конференции в Милане русский кинорежиссер с европейской известностью объявил, что не намерен возвращаться на родину.
422111
Обсудить 1
КультураАндрей Тарковский (младший)Андрей ТарковскийРоссияВенеция
Рекомендуем
Андрей Тарковский-младший
Показ фильма сына Андрея Тарковского об отце собрал аншлаг в Венеции
РИА
Новости
Объявления о кредитах на улице Москвы
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Вид сверху на польский город Велюнь после бомбардировки в 1939 году
Вторая мировая война (1939-1945)
Лента
новостей
Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
Знаменитости подготовили детей к школе и отметили последний день лета
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда рассказал, как Гитлер и Сталин договорились "уничтожить" Польшу
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс намерен провести двустороннюю встречу с Зеленским в Варшаве
Сотрудники полиции США
У полиции нет сведений о пострадавших иностранцах при стрельбе в Техасе
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Полиция на месте преступления
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
Спасатели вытащили из воды вертолет, упавший в водохранилище в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем
10:14В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения
10:13В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки
10:11Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики
10:07Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за неисправности самолета
10:07Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии
10:06В России изменились правила призыва в армию
10:00Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировался
09:46Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
09:44В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
09:34Володин поздравил всех с Днем знаний
09:27На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов
09:20Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в первый день осени
09:11В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке
09:04Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта
08:54В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста
08:42Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
08:36Глава Минпросвещения поздравила учащихся с Днем знаний
08:35Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:31В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Лента новостейМолния