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РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе

03:15 01.09.2019 (обновлено: 05:30 01.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах на улице Москвы
Объявления о кредитах на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости/Прайм. Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого кредита составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Юником 24" проводил исследование с 1 по 25 августа путем рассылки вопросов на электронные адреса и через телефонные звонки случайно выбранным клиентам. В нем принимали участие россияне с детьми от 7 до 18 лет. Исследование включает ответы трех тысяч респондентов.
"В преддверии 1 сентября традиционно спрос на займы вырастает среди родителей школьников. В среднем в этом году на их долю приходится порядка 7-8% от общего числа займов... Однако реальный долевой показатель может достигать 10%, так как часть заемщиков берут заем на неотложные нужды — часть денег направляя на закрытие необходимых потребностей, другую – на покупки к школе. Таким образом, каждый 10 заемщик может нуждаться в финансовой поддержке в период подготовки к учебному году", — сказано в исследовании.
Сумма среднего займа на подготовку детей к школе составляет порядка 10 тысяч рублей, указывают в компании. По разным оценкам, подготовить школьника к учебному году обошлось родителям в среднем в 9-10 тысяч рублей, однако в эту сумму входит лишь минимальный пакет покупок. На практике "корзина первоклассника" обходится в среднем в 15-25 тысяч рублей в зависимости от региона, подсчитали аналитики.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на этой неделе сообщил, что расходы россиян на подготовку детей к школе в этом году выросли более чем вдвое — почти до 27 тысяч рублей.
По данным экспертов "Юником 24", в абсолютном значении в 2019 году порядка 145 тысяч займов было взято на эту цель, что больше показателя 2018 года почти на 21%. "При этом общее количество займов постепенно снижает темпы прироста из-за ограничительных мер со стороны регулятора. Таким образом, мы можем говорить лишь о долевом росте данной категории, но не об общем столь существенном росте всего рынка", — отмечают они.
В компании также отметили, что при оформлении займов в целом гендерное соотношение мужчин и женщин практически одинаковое, однако "школьные" займы в семи случаях из десяти оформляют женщины.
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