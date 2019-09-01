"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей

Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"

Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Их будут использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и на сверхтяжелой ракете "Енисей".

"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", — говорится в техзадании к закупке НПО "Энергомаш". На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.

В августе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022 года.

Разработка ракеты "Союз-5"

В 2016 году началась разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимого на Украине "Зенита". На первой ступени "Союза-5" планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени "Союза-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120.

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил госконтракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание "Союза-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах предполагается выполнить с Байконура четыре пуска "Союза-5". В первом пуске в 2022 году ракета "Союз-5" полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация" в беспилотном режиме, в 2024 году — в пилотируемом режиме. Ракету "Союз-5" будут производить в Ракетно-космическом центре "Прогресс".

Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса — четверть от общей суммы создания "Байтерека".