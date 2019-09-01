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РИА Новости

"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей

03:03 01.09.2019 (обновлено: 09:48 01.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса") начало изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Их будут использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и на сверхтяжелой ракете "Енисей".
"Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", — говорится в техзадании к закупке НПО "Энергомаш". На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.
В августе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022 года.

Разработка ракеты "Союз-5"

В 2016 году началась разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимого на Украине "Зенита". На первой ступени "Союза-5" планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени "Союза-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120.
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Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса — четверть от общей суммы создания "Байтерека".
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 — для американской ракеты Atlas-5, РД-181 — для американской ракеты Antares. Сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
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ФениксИгорь АрбузовРД-180ЭнергомашКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Будущий Союз 5 дороже нынешнего Фалькона. К тому же по характеристикам примерно соответствует украинскому Зениту конструкции середины 80-х. В чем тут радость непонятно.
1 сентября, 09:37
Павел Иванов
2000011
Хорошо!!!
1 сентября, 07:58
Стас Титов
810101
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