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РИА Новости

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти

02:42 01.09.2019 (обновлено: 08:58 01.09.2019)
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
"Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения", — говорится в сообщении.
Ранее была информация о двух погибших.
Инцидент произошел в субботу. Приблизительно в 16.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса, неизвестные открыли стрельбу.
Полиция города Одесса сообщила, что стрелок ликвидирован. Изначально она полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Подозреваемого идентифицировали как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы.
Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он стрелял. Правоохранительные органы ведут расследование.
Дональд Трамп сообщил в Twitter, что генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал его о случившемся. "ФБР и правоохранительные органы полностью задействованы", — отметил президент.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
01:52РИА Новости
Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован
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