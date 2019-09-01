ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

"Пять человек погибли и по меньшей мере 20 получили ранения", — говорится в сообщении.

Ранее была информация о двух погибших.

Инцидент произошел в субботу. Приблизительно в 16.00 по местному времени (00.00 воскресенья мск) на дороге, соединяющей города Мидленд и Одесса, неизвестные открыли стрельбу.

BREAKING NEWS: Mass shooting in Odessa, Texas. 5 dead, 21 injured. The shooter was driving around shopping centers and fired at random people. The suspect, white male in his mid-30s shot and killed by police. #TexasShooting pic.twitter.com/rd3mZVqnwQ — Max Howroute▫️ (@howroute) August 31, 2019

Полиция города Одесса сообщила, что стрелок ликвидирован. Изначально она полагала, что стрельбу ведут двое, однако позже выяснилось, что это был один человек. Подозреваемого идентифицировали как "белого мужчину в возрасте около 35 лет". Он угнал автомобиль почтовой службы.

Мотивы преступления еще неизвестны, как неизвестно и то, из какого оружия он стрелял. Правоохранительные органы ведут расследование.