Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов

По данным агентства, в субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес представил спутниковые снимки и координаты, которые, по его словам, свидетельствуют о существовании в Колумбии трех военизированных лагерей, где тренируются 200 вооруженных лиц.

При этом министр отметил, что президент Колумбии Иван Дуке не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы. "Если бы вы дали Венесуэле такого рода доказательства, мы бы незамедлительно предприняли действия. Мы уверены, что вы ничего не сделаете, поскольку вы соучастны с этими террористами", - цитирует агентство Родригеса.