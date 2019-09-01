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РИА Новости

Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов

02:31 01.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Венесуэла намерена представить ООН доказательства того, что президент Колумбии Иван Дуке защищает "террористические группы", которые тренируются в Колумбии и ставят целью подрыв конституционного строя в Венесуэле, сообщила в Twitter вице-президент страны Делси Родригес.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, власти Венесуэлы полагают, что на территории Колумбии расположены военизированные тренировочные лагеря для подготовки нападений в Венесуэле, имеющих целью подорвать власть президента страны Николаса Мадуро.
По данным агентства, в субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес представил спутниковые снимки и координаты, которые, по его словам, свидетельствуют о существовании в Колумбии трех военизированных лагерей, где тренируются 200 вооруженных лиц.
При этом министр отметил, что президент Колумбии Иван Дуке не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить агрессию против Венесуэлы. "Если бы вы дали Венесуэле такого рода доказательства, мы бы незамедлительно предприняли действия. Мы уверены, что вы ничего не сделаете, поскольку вы соучастны с этими террористами", - цитирует агентство Родригеса.
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Иван ДукеДелси РодригесНиколас МадуроВенесуэлаООНTwitterКолумбияВ мире
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