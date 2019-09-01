Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-01T01:52Z
https://ria.ru/20190901/1558121621.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/91/1557149193_0:0:2338:1315_1036x0_80_0_0_5f45167c88fac650479ba0e472721a6f.jpg
РИА Новости

Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован

01:52 01.09.2019
750
© AP Photo / Rudy GutierrezСтрельба в Эль-Пасо, Техас
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
© AP Photo / Rudy Gutierrez
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Полиция города Одесса (штат Техас) сообщила, что один из устроивших стрельбу ликвидирован.
"Подтверждено, что активный стрелок был застрелен в Одессе", - сообщила полиция в Facebook.
По ее данным, в настоящий момент стрельба не ведется. Правоохранительные органы проводят расследование.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в штате Техас на юге США. По данным издания New York Times, два человека погибли, 20 получили ранения. В свою очередь, как передает Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
01:37РИА Новости
В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены
142513
Обсудить 0
СШАFacebook, Inc.ПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте преступления
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
РИА
Новости
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
В Техасе в результате стрельбы два человека погибли, 20 ранены
Сотрудники полиции США
У полиции нет сведений о пострадавших иностранцах при стрельбе в Техасе
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку
Здание МИД Польши в Варшаве
В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Сотрудник Авиалесоохраны Республики Бурятия во время тушения природного лесного пожара
Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири
Работники службы спасения возле поезда в Вюрцбурге, где произошло нападение на пассажиров. 18 июля 2016
В Эссене при обрушении сцены на концерте пострадали не менее 28 человек
Военные в Афганистане. Архивное фото
Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Власти Венесуэлы готовы доказать ООН, что Колумбия защищает террористов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Журналистка обратилась в СК с заявлением о нападении сенатора Мархаева
Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон
Завершился девятый раунд переговоров США с "Талибаном"
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане десять человек погибли при взрыве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о попытках МИД Украины помешать общению с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем
10:14В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков над линией соприкосновения
10:13В Петербург прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки
10:11Путин поздравил главу Узбекистана с Днем независимости республики
10:07Глава Германии вылетел в Польшу с опозданием из-за неисправности самолета
10:07Опрос показал, как туристы относятся к новым визовым правилам Финляндии
10:06В России изменились правила призыва в армию
10:00Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировался
09:46Силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР, заявили в Донецке
09:44В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты
09:34Володин поздравил всех с Днем знаний
09:27На Дальнем Востоке остаются подтопленными 85 населенных пунктов
09:20Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду в первый день осени
09:11В Армении мать заподозрили в убийстве девочки, тело которой нашли на свалке
09:04Студенты ста вузов пройдут обучение технологиям искусственного интеллекта
08:54В Гонконге более 30 человек пострадали при столкновениях на акции протеста
08:42Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
08:36Глава Минпросвещения поздравила учащихся с Днем знаний
08:35Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
08:31В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
Лента новостейМолния