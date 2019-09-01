Полиция в Техасе сообщила, что один из стрелков ликвидирован

По ее данным, в настоящий момент стрельба не ведется. Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в штате Техас на юге США. По данным издания New York Times, два человека погибли, 20 получили ранения. В свою очередь, как передает Texas Tribune, число пострадавших может достигать по меньшей мере 30.