В Беслане пройдет трехдневная вахта памяти по жертвам теракта 2004 года

Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве

Люди возлагают цветы к монументу "В память о жертвах трагедии в Беслане" в Москве

ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Трехдневная вахта памяти по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году пройдет в Северной Осетии, сообщает правительство региона.

"Первого сентября траурные мероприятия начнутся со звонка в школе №1. Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию "Матерей Беслана". На второй день там же состоится реквием по погибшим", - отмечено в сообщении

По данным властей, 3 сентября планируется проведение божественной литургии. В 13.05 в школьном дворе прозвучат два удара колокола - именно в это время 15 лет назад прогремел взрыв. Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, после чего школьники выпустят шары под траурную музыку.

"В 13.40 состоится крестный ход с портретами погибших от храма, расположенного во дворе СОШ №1, до мемориального комплекса "Древо скорби". Эта дата по всей России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом", - добавлено в сообщении.

Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль с четырьмя сотрудниками МЧС, которые должны были забрать тела убитых террористами мужчин. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего с обеих сторон началась беспорядочная стрельба, а из окон и образовавшегося в стене спортзала пролома стали выпрыгивать дети и женщины.