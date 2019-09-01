В России вступил в силу закон о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительственный закон о борьбе с театральными спекулянтами, который предусматривает новые условия возврата билетов на культурные мероприятия, вступает в силу с 1 сентября.

Правительство внесло проект закона в Госдуму осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. В январе нижняя палата приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов: за десять дней зритель сможет вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее пяти дней до мероприятия — половину, в срок от пяти до трех дней — 30%, если до начала спектакля остается менее 72 часов — учреждения вправе не возвращать деньги за билет.

По мнению главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, закон должен решить проблемы топовых театров и площадок, где проводятся наиболее востребованные публикой зрелищные мероприятия.

Документ вводит норму о том, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Кроме того, закон предусматривает возврат полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. При этом организациям предоставят право при возврате билета предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое зрелищное мероприятие.

Согласно закону, реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них стоимость, не допускается. Также допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки, по цене, не превышающей указанной в них.