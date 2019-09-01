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РИА Новости

Журналистка обратилась в СК с заявлением о нападении сенатора Мархаева

00:24 01.09.2019 (обновлено: 02:58 01.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Журналистка РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет и заявила о нападении на нее сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, сообщается на сайте телеканала.
"Корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство", — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ — вывих руки.
РИА Новости к настоящему моменту не располагает комментарием сенатора.
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Вячеслав МархаевСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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