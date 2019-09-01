Журналистка обратилась в СК с заявлением о нападении сенатора Мархаева

"Корреспондент попросила правоохранителей привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ — вывих руки.