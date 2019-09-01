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РИА Новости

В России вступили в силу единые правила охраны школ

00:18 01.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПост охраны в средней общеобразовательной школе
Пост охраны в средней общеобразовательной школе
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Государственный стандарт по охране образовательных организаций вступил в силу в России, он был разработан после череды резонансных происшествий в школах и колледжах, в которых за два последних года были ранены 99 человек и погибли 24, включая 12 детей, сообщает пресс-служба Росстандарта.
В новый ГОСТ Р 58475-2019 включены основные требования к охране образовательных организаций, в том числе порядок пропускного режима.
Кроме этого, в документе, помимо обязательных пунктов, содержатся в качестве рекомендуемых типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция охранника.
"Стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся и персонала во время пребывания на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, минимизацию рисков совершения преступлений на объектах образования и введения единых требований к оказанию охранных услуг в учебных заведениях, в том числе к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов", - заявили в Росстандарте.
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Единые правила охраны школ позволят, как надеются разработчики, улучшить ситуацию с безопасностью в образовательных учреждениях по всей стране и обеспечить ее "на должном уровне".
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РосстандартРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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