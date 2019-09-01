В России вступили в силу единые правила охраны школ

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Государственный стандарт по охране образовательных организаций вступил в силу в России, он был разработан после череды резонансных происшествий в школах и колледжах, в которых за два последних года были ранены 99 человек и погибли 24, включая 12 детей, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В новый ГОСТ Р 58475-2019 включены основные требования к охране образовательных организаций, в том числе порядок пропускного режима.

Кроме этого, в документе, помимо обязательных пунктов, содержатся в качестве рекомендуемых типовые документы об организации внутриобъектного и пропускного режимов, а также инструкция охранника.

"Стандарт направлен на обеспечение безопасности учащихся и персонала во время пребывания на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, минимизацию рисков совершения преступлений на объектах образования и введения единых требований к оказанию охранных услуг в учебных заведениях, в том числе к обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов", - заявили в Росстандарте.