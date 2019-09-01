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РИА Новости

Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины

00:16 01.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСмоленский таможенный пост ФТС России
Смоленский таможенный пост ФТС России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств РФ в рамках вступления в ВТО.
Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%. По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила, пояснил РИА Новости источник в Минпромторге РФ.
"У нас есть несколько таких "семилетних" вещей. Седьмой год – это последнее снижение тарифов по нашим обязательствам. Оно будет касаться тарифов на несколько товаров. Мы сейчас можем констатировать, что те прогнозы, которые делали эксперты в ходе переговоров о присоединении, о том, что снижение тарифной защиты будет умеренным и негативно не отразится на состоянии отраслей, реализованы. До сих пор у нас нет примеров, когда произошедшее снижение тарифов каким-либо негативным образом сработало против интересов отрасли или потребителей", - комментирует экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.
"Сейчас у нас главное чувствительное – это автомобили, и новые, и подержанные, если я не ошибаюсь. В любом случае, конечная пошлина у нас на большинство импортируемых автомобилей легковых составит 15% - это создает достаточно существенный запас", - считает он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
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Всемирная торговая организацияМинистерство экономического развития РФМинистерство промышленности и торговли РФМаксим МедведковРоссияЭкономика
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