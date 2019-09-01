Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщает министерство иностранных дел страны.

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

С сентября Финляндия будет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения.

"Что касается туристов и других частных посетителей, наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута заявителем. Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате; выписка из банка за три предыдущих месяца; или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России", - говорится в сообщении МИД Финляндии.

Ранее все эти документы в визовых центрах Финляндии в России не требовались и запрашивались в исключительных случаях.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге заверили, что продолжат практику выдачи многолетних шенгенских виз и надеются, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявлял, что Россия не планирует ужесточать визовые требования для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз финской стороной для россиян.