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РИА Новости

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

00:11 01.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Хельсинки
Президентский дворец в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президентский дворец в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщает министерство иностранных дел страны.
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
С сентября Финляндия будет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения.
"Что касается туристов и других частных посетителей, наиболее существенные изменения касаются предусмотренных планов поездок и подтверждения финансовых средств. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута заявителем. Подтверждение финансовых средств может быть оформлено в виде справки с места работы с информацией о зарплате; выписка из банка за три предыдущих месяца; или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России", - говорится в сообщении МИД Финляндии.
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Ранее все эти документы в визовых центрах Финляндии в России не требовались и запрашивались в исключительных случаях.
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге заверили, что продолжат практику выдачи многолетних шенгенских виз и надеются, что новые требования окажут минимальное воздействие на заявителей.
Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявлял, что Россия не планирует ужесточать визовые требования для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз финской стороной для россиян.
По итогам 2018 года, 87% всех заявлений на выпуск финской шенгенской визы были из России. Финляндия выдала в России в 2018 году 669 025 шенгенских виз, в то время как в остальных странах мира 99 953 виз.
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Иван ВолынкинМИД РФЕвросоюзФинляндияРоссияВ мире
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