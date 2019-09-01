Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

ООН, 1 сен — РИА Новости. Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья переходит к России.

Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.

Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при ООН, в сентябре запланировано много мероприятий по линии Совета. По словам первого зампостпреда Дмитрия Полянского, часть из них будет посвящена региональному сотрудничеству.

Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза.

Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. По словам Полянского, есть все основания ожидать участия Лаврова в некоторых заседаниях Совбеза.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.