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РИА Новости

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

00:08 01.09.2019 (обновлено: 09:37 01.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 1 сен — РИА Новости. Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья переходит к России.
Ежемесячная ротация этой должности между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны. В августе в нем председательствовала Польша.
Как рассказали РИА Новости в постпредстве России при ООН, в сентябре запланировано много мероприятий по линии Совета. По словам первого зампостпреда Дмитрия Полянского, часть из них будет посвящена региональному сотрудничеству.
Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
21 августа, 06:14РИА Новости
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Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.
Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров. По словам Полянского, есть все основания ожидать участия Лаврова в некоторых заседаниях Совбеза.
Совет Безопасности ООН — постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и десять временных.
Постоянными членами являются Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польша были избраны на 2018-2019 годы, а Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР — на 2019-2020 годы. Каждый месяц в Совбезе председательствует следующая по алфавиту страна.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
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Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
165934317
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Дмитрий ПолянскийВасилий НебензяСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНВеликобританияООНРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
теперь услышим со стороны председательствующего "ты глаза-то не опускай!" или нет? делаем ставки
1 сентября, 03:20
давно живу,ёлочка нравится,несмотря на 3бан Тэн
950005
Окраинцы изноются))
1 сентября, 02:48
Alexander Ivanov
1160001
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