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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в провокации на КПП "Станица Луганская" в Донбассе

00:05 01.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские саперы без предварительного согласования хотели обследовать подконтрольную самопровозглашенной Луганской народной республике территорию на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, что в ЛНР расценили как провокацию, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что саперы республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно осмотрели подконтрольную ЛНР территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что ЛНР ждет ответных действий, а именно допуск саперов республики на подконтрольную Киеву часть моста и уточнил, что 30 августа саперы ГСЧС Украины не прибыли для проведения согласованных совместных работ.
"После показательного игнорирования зеркальных работ, устроенного Украиной 30 августа, сегодня, 31 августа, сотрудники ГСЧС, как ни в чем не бывало, прибыли на места разлома (разрушенного пролета моста - ред.) с намерением возобновить работу. Однако если вчера прибытие специалистов Украины на территорию ЛНР было оговорено и подтверждено, что не помешало Киеву нарушить договоренности, то сегодняшние действия не что иное, как провокация", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что вместе с саперами прибыли представители украинских СМИ, чтобы, по мнению Филипоненко, зафиксировать "якобы отказ ЛНР от совместных действий".
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В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
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