ЛНР обвинила Киев в провокации на КПП "Станица Луганская" в Донбассе

ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские саперы без предварительного согласования хотели обследовать подконтрольную самопровозглашенной Луганской народной республике территорию на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, что в ЛНР расценили как провокацию, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что саперы республики и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совместно осмотрели подконтрольную ЛНР территорию у разрушенного моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что ЛНР ждет ответных действий, а именно допуск саперов республики на подконтрольную Киеву часть моста и уточнил, что 30 августа саперы ГСЧС Украины не прибыли для проведения согласованных совместных работ.

"После показательного игнорирования зеркальных работ, устроенного Украиной 30 августа, сегодня, 31 августа, сотрудники ГСЧС, как ни в чем не бывало, прибыли на места разлома (разрушенного пролета моста - ред.) с намерением возобновить работу. Однако если вчера прибытие специалистов Украины на территорию ЛНР было оговорено и подтверждено, что не помешало Киеву нарушить договоренности, то сегодняшние действия не что иное, как провокация", - заявил Филипоненко.

Он уточнил, что вместе с саперами прибыли представители украинских СМИ, чтобы, по мнению Филипоненко, зафиксировать "якобы отказ ЛНР от совместных действий".