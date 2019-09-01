Робот "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем на МКС

Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС

Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Робот "Федор" на МКС под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включал дрель и протирал руки полотенцем.

Скворцов находится в модуле "Звезда" и через экзоскелет управляет роботом. Другой российский космонавт Алексей Овчинин находился рядом с "Федором" в модуле "Поиск" и контролировал его действия.

Сначала робот включил и выключил дрель и передал ее Овчинину.

"На кнопочку получается нажать, чтобы заработала дрель?" — поинтересовался специалист Центра управления полетами.

"Да, (робот) нажимает (на кнопку), дрель работает", — ответил Овчинин.

"Слышим звук дрели", — подтвердил ЦУП.

После этого "Федор" поработал с полотенцем, протирая им руки.

"Взяли полотенце правой рукой, передали в левую, выполнили имитацию протирки рук полотенцем и дальше передали из левой в правую руку, зафиксировали на платформе", — сообщил Овчинин.

Ранее робот уже работал с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители.

Так я пытался состыковать электросоединители. Эта операция входит в перечень операций в рамках внекорабельной деятельности. Зачёт pic.twitter.com/yOYqc32Eas — FEDOR (@FEDOR37516789) August 31, 2019

Робот прибыл на МКС на "Союз МС-14", который запустили на околоземную орбиту более недели назад. Кораблю удалось пристыковаться к МКС со второй попытки.