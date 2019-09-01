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РИА Новости

Робот "Федор" включал дрель и протирал руки полотенцем на МКС

00:00 01.09.2019 (обновлено: 00:08 01.09.2019)
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Робот "Федор" на МКС под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова включал дрель и протирал руки полотенцем.
Скворцов находится в модуле "Звезда" и через экзоскелет управляет роботом. Другой российский космонавт Алексей Овчинин находился рядом с "Федором" в модуле "Поиск" и контролировал его действия.
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Сначала робот включил и выключил дрель и передал ее Овчинину.
"На кнопочку получается нажать, чтобы заработала дрель?" — поинтересовался специалист Центра управления полетами.
"Да, (робот) нажимает (на кнопку), дрель работает", — ответил Овчинин.
"Слышим звук дрели", — подтвердил ЦУП.
После этого "Федор" поработал с полотенцем, протирая им руки.
"Взяли полотенце правой рукой, передали в левую, выполнили имитацию протирки рук полотенцем и дальше передали из левой в правую руку, зафиксировали на платформе", — сообщил Овчинин.
Ранее робот уже работал с отверткой, ключами и состыковал электрические соединители.
Робот прибыл на МКС на "Союз МС-14", который запустили на околоземную орбиту более недели назад. Кораблю удалось пристыковаться к МКС со второй попытки.
Это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор", который проработает на МКС до 6 сентября.
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Обсудить 13
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Популярные комментарии
Вот мне интересно, какой робот "Фёдор" у меня в доме каждое утро дрель включает?
1 сентября, 03:50
Себекхотеп III
0140000
Это не робот . Им управляет человек .
1 сентября, 00:26
Вася Патриот
700005
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