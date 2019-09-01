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РИА Новости
Культура

Знаменитости подготовили детей к школе и отметили последний день лета

07:10 01.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФестиваль короткометражного кино "Короче". День второй
Фестиваль короткометражного кино Короче. День второй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российские знаменитости разместили в инстаграме публикации, в которых рассказали, насколько готовы их дети к школе, а кто-то отметил последний день лета 2019 года и поделился планами на осень.

Любовь Толкалина

Последний день лета. Свежая и ошеломляющая грядет осень...
Любовь Толкалина
актриса

Юлия Барановская

Дети наконец-то вернулись с отдыха, загоревшие, отдохнувшие, с "боевым" настроем на новый учебный год.
Юлия Барановская
телеведущая

Анна Седокова

Мы с моим маленьким мачо шагаем в Новый учебный год! Сегодня занималась садиками целый день. Ему сейчас 2,5 и этой весной я решила отдать его в коллектив.

Анна Седокова
певица

Анна Михайловская

Я вот в школу не иду, Мироша еще пока тоже, но почему-то так переживаю.

Анна Михайловская
актриса

Сергей Жуков

Все в воздушных шарах! И не скажешь, что скоро в школу. Дети счастливы до потолка, и начало учебного года уже не кажется безысходностью.

Сергей Жуков
музыкант, солист группы "Руки Вверх!"

Полина Киценко

Первый раз в первый класс, первый раз в первый курс! И все это в один день на расстоянии через океан. Очень волнительная у меня неделя, в которой с гордостью и большими ожиданиями смотрим вперед.

Полина Киценко
блогер, предприниматель

Тутта Ларсен

Дорогая бабушка Валя! Как ты там в Саратове? Ты спрашиваешь, как у нас дела. Отвечаем!
Тутта Ларсен
телеведущая

Аглая Тарасова

Last day of summer’19
Аглая Тарасова
актриса
5200445
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