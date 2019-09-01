Знаменитости подготовили детей к школе и отметили последний день лета

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Российские знаменитости разместили в инстаграме публикации, в которых рассказали, насколько готовы их дети к школе, а кто-то отметил последний день лета 2019 года и поделился планами на осень.
Любовь Толкалина
Последний день лета. Свежая и ошеломляющая грядет осень...
Юлия Барановская
Дети наконец-то вернулись с отдыха, загоревшие, отдохнувшие, с "боевым" настроем на новый учебный год.
Анна Седокова
Мы с моим маленьким мачо шагаем в Новый учебный год! Сегодня занималась садиками целый день. Ему сейчас 2,5 и этой весной я решила отдать его в коллектив.
Анна Михайловская
Я вот в школу не иду, Мироша еще пока тоже, но почему-то так переживаю.
Сергей Жуков
Все в воздушных шарах! И не скажешь, что скоро в школу. Дети счастливы до потолка, и начало учебного года уже не кажется безысходностью.
Полина Киценко
Первый раз в первый класс, первый раз в первый курс! И все это в один день на расстоянии через океан. Очень волнительная у меня неделя, в которой с гордостью и большими ожиданиями смотрим вперед.
Тутта Ларсен
Дорогая бабушка Валя! Как ты там в Саратове? Ты спрашиваешь, как у нас дела. Отвечаем!
Аглая Тарасова
Last day of summer’19