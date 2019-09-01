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РИА Новости
Культура

Линдси Лохан выпустила фрагмент новой песни

05:01 01.09.2019
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© AP Photo / Chris Pizzello/InvisionАмериканская актриса Линдси Лохан
Американская актриса Линдси Лохан
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Американская певица и актриса Линдси Лохан разместила в инстаграме несколько видео, на которых показала фрагменты из ее нового трека Xanax.
В июне этого года стало известно, что актриса подписала контракт со звукозаписывающей компанией, чтобы создать новые песни впервые за долгое время.
Дебютный альбом Speak Линдси Лохан выпустила в 2004 году, за которым последовала вторая пластинка A Little More Personal (Raw) (2005 год).
Она также принимала участие в создании саундтреков к фильмам "Звезда сцены" и "Чумовая пятница", в которых исполнила главную роль как актриса.
Трек Xanax должен выйти в ближайшее время.
Майя Хоук
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