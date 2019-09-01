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РИА Новости

ТАСС исполняется 115 лет

00:00 01.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Образованное в самом начале XX века, оно со временем стало одним из главных мировых источников новостей. Поменяв за эти годы несколько названий (СПТА, РОСТА, ТАСС, ИТАР-ТАСС, снова ТАСС), агентство всегда ставило во главу угла интересы государства и своих подписчиков и читателей. Сегодня в нем работают почти 2 тысячи сотрудников, его представительства есть более чем в 60 странах мира и почти во всех регионах России.
ТАССу журналисты обязаны словом "тассовка", ставшему впоследствии универсальным для полученных в редакциях газет и телевидения агентских сообщений. Многие из них информировали о самых важных событиях в истории страны и всего человечества. Вспомнить хотя бы "молнию" о первом полёте человека в космос. Если бы в 1961 году существовали интернет и рейтинги цитируемости, она наверняка бы надолго, если не навсегда, побила все рекорды.
Но ТАСС – это не только лента новостей с сотнями сообщений в день, но и сайт, современный пресс-центр, фотослужба и фотоархив, эта мировая история в картинках. С 1919 года в Москве стали публиковаться "Окна сатиры РОСТА", которые создавались крупнейшими советскими поэтами и художниками, в том числе Владимиром Маяковским. "Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью", – писал об "Окнах" Маяковский.
Уже на пятый день Великой Отечественной войны в Москве появились первые "Окна ТАСС". Они так же, как "Священная война" Александрова и "Седьмая симфония" Шостаковича, вселяли уверенность в грядущей победе. Создавали "Окна" лучшие поэты современности – Лебедев-Кумач, Маршак, Кирсанов, Симонов, известные художники Кукрыниксы, Соколов-Скаля, Дени, Савицкий. А после того, как в 1977 году агентство въехало в новое здание на углу Тверского бульвара и улицы Герцена, тема визуально-текстовой информации получила продолжение в его окнах-ячейках. К этому времени слово ТАСС уже по сути стало именем нарицательным. После объявления дикторов Центрального телевидения "ТАСС уполномочен заявить" телезрители понимали: сейчас прозвучит что-то важное.
© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкЖители города читают "Окна ТАСС"
Жители города читают Окна ТАСС
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Жители города читают "Окна ТАСС". Архивное фото
Впервые это ставшая впоследствие знаменитой фраза была опубликована в марте 1934 года в газетах "Правда" и "Известия" в сообщении Телеграфного агентства Советского Союза. Она была придумана как формальное обозначение: чтобы отделять тексты корреспондентов от заявлений высшего руководства страны. Сегодня из сообщений с этой пометкой можно составить почти полную историю СССР. Ну а еще более популярной фраза "ТАСС уполномочен заявить" стала с выходом в 1984 году одноименного сериала по роману Юлиана Семёнова, многие сцены из которого, кстати, снимались в самом агентстве.
"Одним из моих консультантом в фильме был Вячеслав Ерванданович Кеворков, заместитель генерального директора ТАСС в 80-е годы, — вспоминает в беседе с РИА Новости режиссер фильма, народный артист России Владимир Фокин. — Он был генерал-майором КГБ, участвовал в Нюрнбергском процессе, много лет был нелегалом в Германии. Кеворков стал прототипом одного из главных героев – сотрудника КГБ Виталия Славина, которого сыграл Юрий Соломин". "Сниматься в этой ленте было интересно. Тогда мы главные вещи узнавали из ТАССа. Я живу недалеко от этого здания, часто вижу его и каждый раз вспоминаю о фильме", — рассказал РИА Новости народный артист СССР Юрий Соломин. "Поздравляю агентство с днем рождения. ТАСС - это мощнейший мировой новостной бренд, как ВВС или CNN. Я рад, что ТАССом руководит Сергей Михайлов, которого знаю полжизни. Он высокопрофессиональный, талантливый человек", — добавил Леонид Ярмольник, сыгравший в сериале роль сотрудника КГБ Гречаева.
© РИА Новости / Евгений Комаров / Перейти в фотобанкВячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить"
Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме ТАСС уполномочен заявить
© РИА Новости / Евгений Комаров
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Вячеслав Тихонов и Юрий Соломин в фильме "ТАСС уполномочен заявить". Архивное фото
К наилучшим пожеланиям присоединяется и агентство "Россия сегодня", многие сотрудники которого работали в ТАССе.
"Поздравляю коллег. "Россия сегодня" и ТАСС – партнеры в информационной журналистике, мы не только конкурируем, но и тесно сотрудничаем на многих важных участках новостного поля. С днем рождения!" - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Группа бывших сотрудников ТАСС после распада СССР стояла у истоков создания Главной дирекции информации и главного выпуска РИА Новости, которое входит в "Россию сегодня". В свою очередь, и многие журналисты РИА Новости впоследствии работали в ТАССе, а один из них - Максим Филимонов возглавлял в качестве главного редактора ТАСС ключевое новостное подразделение агентства. "Это броуновское движение в наших сообщающихся сосудах, видимо, не закончится никогда", - сказал Киселев.
© РИА Новости / Максим БлиновВывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска на здании информационного агентства ТАСС в Москве
"ТАСС – это отличная школа журналистики, да и жизни вообще. Навыки, полученные в годы работы там, позволяют прочно и уверенно освоиться в профессии. В советское время с точки зрения оперативной передачи информации ни одно отечественное СМИ сравниться с ним не могло, Сейчас – другое дело, конкурентов много. Но конкуренция делает всех нас сильнее. Желаю ТАСС не стоять на месте и всегда оставаться востребованным", – говорит заместитель руководителя редакции спецпроектов МИА "Россия сегодня" Сергей Кузнецов, многие годы проработавший ответственным выпускающим Главной редакции и иностранной информации ТАСС и тассовским корреспондентом в Сьерра-Леоне.
"Если бы не было ТАСС, то не было бы и РИА Новости в его нынешнем виде. Мы вместе с Олегом Колесниковым, Сергеем Кузнецовым, Светланой Каражас создавали главный выпуск и Главную дирекцию информации РИА, руководствуясь нашими знаниями, навыками и представлениями, полученными на выпуске ТАСС. Приветы и поздравления коллегам в родном агентстве"", – сказал советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Сергей Горбунов, в прошлом многолетний корреспондент ТАСС в странах Латинской Америки, а впоследствии руководитель Главной дирекции информации РИА Новости.
Весь коллектив "России сегодня" присоединяется к этим поздравлениям.
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