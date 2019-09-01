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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Стела, фурор, блогер и цукини. Почему мы так хотим удвоить согласные в них?

12:00 01.09.2019
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Как это по-русски
Стела, фурор, блогер и цукини. Почему мы так хотим удвоить согласные в них?
Вчера, 12:00
Носить легинсы можно как угодно, а писать – только с одной буквой “Г”. Готовить цукини – по любому рецепту, кроме тех, в котором это слово написано через две “К”. Аплодировать лучше через одну букву “П”, а если и быть масоном, то только c одной “С”.
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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