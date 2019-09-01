Ни Трампа, ни Путина. Начало Второй мировой в Польше отмечают только "свои"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Мероприятия в память о начале Второй мировой войны в Варшаве запомнятся в первую очередь списком отсутствующих. Но, как ни странно, именно поэтому они пройдут в полном соответствии с исторической достоверностью. Отметят печальную дату те, кто причастен к 1 сентября 1939 года, — представители Польши и Германии. Неучастие России понятно и оправданно.

Когда скорбел Герман Геринг

В этом году Варшава решила кардинально изменить сценарий памятных мероприятий. Традиционно начало Второй мировой вспоминали на полуострове Вестерплатте в Гданьской бухте: 1 сентября 1939-го по польским позициям на этом берегу открыл огонь немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн". Формально именно залпы корабля кригсмарине стали первыми выстрелами самого крупного военного конфликта в мировой истории.

Но в этом году символическая встреча войны пройдет в других местах. Все начнется 1 сентября в очень ранний час — 04:30, в городке Велюнь, который 80 лет назад подвергся бомбардировке люфтваффе. В 1939-м Велюнь находился на границе двух государств (Третий рейх и Речь Посполитая), а сейчас это польская глубинка. Возможно, перемена мест имеет для Варшавы символическое значение — показать, что по итогам Второй мировой Речь Посполитая приросла за счет немецких земель. Ведь вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, по плану, выступит его немецкий коллега — Франк-Вальтер Штайнмайер.

Продолжатся торжества на площади Пилсудского в Варшаве. Почему официальные польские лица выбрали именно это место, можно только гадать. Ведь маршал Юзеф Пилсудский приветствовал приход нацистов к власти и у него были неплохие отношения с лидерами Третьего рейха. На его похороны в 1935-м из Берлина прибыл Герман Геринг, Адольф Гитлер посетил мессу по Пилсудскому. Не исключено, что офис Дуды предпочел для церемонии площадь, названную в честь политика, при котором Германия и Польша были близки, притом что Варшава рассматривала главным врагом Москву.

© Фото : Public domain Немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" открывает огонь по польским позициям на полуострове Вестерплатте. 1 сентября 1939 © Фото : Public domain Немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" открывает огонь по польским позициям на полуострове Вестерплатте. 1 сентября 1939

В центре Варшавы Дуда и Штайнмайер вновь произнесут речи. Компанию им должен был составить президент США — то есть лидер страны, которая оказалась втянутой во Вторую мировую не в 1939-м, не Германией, и совсем не в Польше, а два года спустя в другом конце земного шара — после атаки японской авиации. Впрочем, Трамп избавил поляков от необходимости объяснять — он просто не приехал. На Флориду надвигается очередной ураган, и президент США должен оставаться на посту.

Не приехали и представители Армении и Белоруссии. И в Ереване, и Минске, объясняя отказ, подчеркнули, что "деды воевали в советской армии против нацизма", и победа была общая, и родина тогда тоже была общая.

Впрочем, самый главный отсутствующий на церемонии — президент России Владимир Путин. Еще в июле Варшаве пришлось объяснять, почему Москву не позвали на мероприятия — по политическим мотивам.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", — сказал заместитель главы польского правительства Яцек Сасин (Варшава, как и Киев, утверждают, что Москва причастна к конфликту на востоке Украины).

© AP Photo / Czarek Sokolowski Подготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Подготовка к празднованию годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

Кроме того, напоминали в Варшаве, Советский Союз 17 сентября 1939-го ввел войска в Польшу (после чего Украина и Белоруссия получили новые территории). "А до этого было еще 23 августа (пакт Молотова — Риббентропа. — Прим. ред.)", — отбивался от неудобных вопросов заместитель руководителя канцелярии президента Павел Муха.

Власть Гитлера означала уничтожение Польши

Представителей России и не должно быть на мероприятиях по поводу 1 сентября 1939-го, поскольку те события не имеют никакого отношения ни к СССР, ни к современной России, высказывает мнение в разговоре с РИА Новости историк, главный редактор издательства "Пятый Рим" Григорий Пернавский.

"Война Германии против Польши началась не потому, что Рейх и Советский Союз заключили пакт о ненападении, а потому, что нацисты приняли решение воевать. Мы прекрасно знаем, что и после подписания пакта у Британии и Польши было несколько дней на то, чтобы как-то предотвратить конфликт. Но этого не произошло. Не пригласили Путина, ну и ладно. А то, что позвали Ангелу Меркель, вполне понятно. Поляки хорошо понимают, кому на самом деле должны быть благодарны за этот "праздник", — заключает он.

"К моменту, когда СССР вступил в войну, боевые действия уже вовсю шли, — объясняет другой собеседник РИА Новости, военный историк Евгений Норин. — Германия вела бои в глубине Польши, Британия и Франция объявили войну. Более того, к 17 сентября вермахт нанес поражение основным силам польской армии и вышел на подступы к Бресту и Львову. Что касается стороны, начавшей Вторую мировую войну, то здесь ничего не меняется, собственно, с 1 сентября 1939 года. Войну начала нацистская Германия".

© AP Photo / Czarek Sokolowski Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Рабочие собирают сцену для торжественных мероприятий по случаю годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве

Программу траурных мероприятий, в которой ключевыми участниками являются представители Польши и Германии, можно объяснять именно с исторической точки зрения, отмечает Норин. "По итогам мировой войны Польша, конечно, утратила часть субъектности, она была вовлечена в орбиту СССР, но сохранила себя, причем взамен бедных и населенных представителями других народов "кресов" получила очень увесистый ломоть, включающий, например, Силезию, — говорит историк. — А власть Гитлера в не такой уж далекой перспективе означала уничтожение Польши как таковой и превращение поляков в аналог лужицких сорбов — экзотический народ из немецкой глубинки с полумертвым языком".

И все же нынешний формат мероприятий по поводу 80-летия начала войны Норин считает не совсем обычным: "Польша, разумеется, вольна приглашать кого угодно, но сбор происходит по случаю конкретной даты, в результате чего все собрание идет в формате свадьбы без жениха".