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РИА Новости
Туризм

В Приморье выбрали леопарда – мастера "селфи"

23:32 01.09.2019
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© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард Leo 22M по имени Лель
Дальневосточный леопард Leo 22M по имени Лель
© Фото : Национальный парк "Земля леопарда"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В заповеднике "Земля леопарда" выбрали главного пятнистого мастера "селфи". Им оказался дальневосточный леопард по имени Лель, сообщает пресс-служба заказника.
Он ежегодно удивляет научных сотрудников большим количеством снимков анфас.
При этом возраст у зверя довольно солидный: ему не меньше 12 лет.
Эксперты поясняют, что интерес к фотоловушкам, вероятно, связан с природным любопытством этого хищника, а также его смелостью. Лель любит рассматривать камеры, а иногда готов и отдохнуть перед ними.
На территориях ФГБУ "Земля леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
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ТуризмТуризмПриморьеФГБУ "Земля леопарда"туристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - Туризм
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