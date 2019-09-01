В Приморье выбрали леопарда – мастера "селфи"

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В заповеднике "Земля леопарда" выбрали главного пятнистого мастера "селфи". Им оказался дальневосточный леопард по имени Лель, В заповеднике "Земля леопарда" выбрали главного пятнистого мастера "селфи". Им оказался дальневосточный леопард по имени Лель, сообщает пресс-служба заказника.

Он ежегодно удивляет научных сотрудников большим количеством снимков анфас.

При этом возраст у зверя довольно солидный: ему не меньше 12 лет.

Эксперты поясняют, что интерес к фотоловушкам, вероятно, связан с природным любопытством этого хищника, а также его смелостью. Лель любит рассматривать камеры, а иногда готов и отдохнуть перед ними.