Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых этим летом

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отдых на российских курортах этим летом подешевел, при этом туры в Турцию подорожали на 8%, сообщает Travelata.ru.

По данным экспертов сервиса бронирования туров, на летний отдых в 2019 году в среднем россияне потратили 88 тысяч рублей (летом 2018 года этот показатель составлял 80 тысяч рублей). Средний чек на заграничные туры за год вырос с 84 до 92 тысяч рублей.

Средняя стоимость туров по России летом 2019 года незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым сезоном — до 47 тысяч рублей (вместо 48 тысяч рублей годом ранее).

По данным сервиса, самый дешевый тур, приобретенный на лето 2019 года за границу, стоил 7 065 рублей. За эти деньги один россиянин улетел на одну ночь в Грецию в отель категории одна "звезда" с завтраком. Самый дешевый тур, приобретенный на российские курорты, обошелся в 5 990 рублей. За эти деньги два туриста улетели на одну ночь в двухзвездочный отель в Адлер с завтраком.