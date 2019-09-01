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РИА Новости
Туризм

Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых этим летом

21:38 01.09.2019
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© Depositphotos / RacornСвинья-копилка и чемодан
Свинья-копилка и чемодан
© Depositphotos / Racorn
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отдых на российских курортах этим летом подешевел, при этом туры в Турцию подорожали на 8%, сообщает Travelata.ru.
По данным экспертов сервиса бронирования туров, на летний отдых в 2019 году в среднем россияне потратили 88 тысяч рублей (летом 2018 года этот показатель составлял 80 тысяч рублей). Средний чек на заграничные туры за год вырос с 84 до 92 тысяч рублей.
Средняя стоимость туров по России летом 2019 года незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым сезоном — до 47 тысяч рублей (вместо 48 тысяч рублей годом ранее).
По данным сервиса, самый дешевый тур, приобретенный на лето 2019 года за границу, стоил 7 065 рублей. За эти деньги один россиянин улетел на одну ночь в Грецию в отель категории одна "звезда" с завтраком. Самый дешевый тур, приобретенный на российские курорты, обошелся в 5 990 рублей. За эти деньги два туриста улетели на одну ночь в двухзвездочный отель в Адлер с завтраком.
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Самый дорогой тур, приобретенный в сервисе на лето 2019 за границу стоил 837 970 рублей. Четверо путешественников отправились на десять ночей в "пятерку" в Бодруме (Турция) с системой питания "ультра все включено". Стоимость самой высокобюджетной путевки по России составила 357 тысяч рублей. За эту сумму четверо взрослых и трое детей улетели на неделю в отель четыре "звезды" в Сочи с завтраками и ужинами.
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