Историк: спектр мнений о начале Второй мировой войны давно сформировался

Чем объясняются полярные точки зрения на причины Второй мировой войны, возможна ли в историческом сообществе единая трактовка событий того периода и стоит ли ожидать сенсаций по мере раскрытия архивных данных, в интервью РИА Новости рассказал доктор исторических наук, профессор РГГУ Алексей Киличенков.

80 лет с начала Второй мировой войны

– Когда, на ваш взгляд, на самом деле были заложены предпосылки Второй мировой войны? В Версальском мирном договоре или позднее?

– Предпосылки Второй мировой войны сложились задолго до ее начала – на рубеже XIX‒XX вв. Среди них – неравномерность развития экономик крупнейших государств мира и борьба за сферы влияния, что привело к началу Первой мировой войны. Война не разрешила и не урегулировала, но только усугубила эти противоречия.

К ним добавился, с одной стороны, "комплекс Версаля", толкавший Германию на реванш, а с другой – поствоенный синдром в общественном сознании стран-победительниц, выразившийся в страхе повторения мировой войны и сковавший волю политиков в их попытках предотвратить новую катастрофу.

– Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу, через несколько недель в восточные области Польши вступила Красная армия. В советской историографии этот эпизод называли "освободительный поход РККА", в зарубежной – "советское вторжение". Как в современной российской исторической науке оценивают этот эпизод?

– В 1990-е годы маятник исторической, а точнее, общественно-политической оценки этих событий качнулся в сторону прямо противоположную советской интерпретации, когда действия СССР стали рассматриваться практически как союзника Германии. В последние годы оценка стала более умеренной. Ныне политика советского руководства рассматривается преимущественно с точки зрения интересов обеспечения обороноспособности страны и общей геополитической ситуации.

– Существует точка зрения, что начало Второй мировой войны спровоцировало в том числе желание Великобритании и Франции любой ценой отвести от своих стран угрозу германской агрессии, а также направить ее на Восток, чтобы столкнуть нацизм и большевизм. По другой версии, Сталин и Гитлер планировали поделить Европу. Какая из этих точек зрения имеет больше документальных подтверждений?

– Желание отвести угрозу агрессии от своей страны вполне понятная и, более того, естественная цель политики властей любой страны в любое время. Равно как и стремление столкнуть между собой своих потенциальных противников. Это азы политики во все времена. То же самое можно сказать и о политиках Англии и Франции предвоенного периода.

Относительно планов раздела Европы между Германией и СССР главным документом был и остается секретный протокол (приложение) к пакту Молотова ‒ Риббентропа 1939 года, где прямо зафиксирована эта договоренность, только речь идет о Восточной Европе.

– В преддверии 1 сентября 2019 года российская сторона открывает множество архивных документов, связанных со Второй мировой войной. Как вы думаете, изменят ли эти документы мнения о начале войны? Раскрывают ли свои военные архивы другие участники?

– Работа по открытию архивов, точнее, снятия ограничений доступа к документам идет постоянно во всех странах. Продолжается она и теперь. Каких-либо эпохальных открытий и уж тем более потрясений, способных перевернуть наше представление об этих событиях, ждать не приходится.

Ключевые комплексы архивных документов уже открыты и введены в оборот, на их основе написаны сотни томов исследований. Мнения же о начале войны ‒ и уже существующие, и возможные ‒ целиком укладываются в тот спектр взаимных исключений, что сформировался достаточно давно, еще в разгар холодной войны.

© РИА Новости Местные жители приветствуют бойцов Красной Армии в Западной Белоруссии. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии (на тот момент Восточной Польши) к соответствующим республикам СССР © РИА Новости Местные жители приветствуют бойцов Красной Армии в Западной Белоруссии. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии (на тот момент Восточной Польши) к соответствующим республикам СССР

– Зарубежные историки называют своих коллег, придерживающихся советской трактовки причин и начала Второй мировой, а также выступающих против фальсификации истории, ревизионистами. Кто, на ваш взгляд, в большей степени пересматривает историю войны?