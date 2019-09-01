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РИА Новости
Туризм

Эксперты пояснили, чем грозит некорректное использование шенгенских виз

12:20 01.09.2019 (обновлено: 23:53 01.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в страну, которая ее выдала, сообщает OneTwoTrip.
Для получения результатов исследования сервис провел опрос в соцсетях, в котором приняли участие 1740 клиентов.
Выяснилось, что большинство путешественников все же следуют правилам открытия визы. Половина опрошенных (54 процента) подает документы в посольство или консульство той страны, которую планируют посетить. А еще треть (29 процентов) получают визу в странах, которые более охотно выдают "шенген" или дают его на длительный срок, и планируют первое путешествие именно туда.
С декабря 2019 года вступят в силу поправки к Визовому кодексу Евросоюза, согласно которым большое внимание будет уделяться корректному использованию визы. Путешественник будет обязан в течение действия визы въехать именно в ту страну, которая ее выдала. Если же это условие не выполнено, в следующий раз можно получить отказ в выдаче "шенгена".
"На самом деле, и раньше нужно было обязательно въезжать в страну, которая выдала визу, но это правило не слишком строго соблюдали, чем некоторые путешественники пользовались, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. — Теперь же нельзя будет пойти, к примеру, в посольство Испании, чтобы получить визу на несколько лет, а отправиться по ней в другую страну. Очевидно, что это приведет к более равномерному спросу на визы: очереди в консульства стран, которые охотнее выдают "шенген", уменьшатся".
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Для проверки информации о корректном использовании визы Европарламент планирует создать систему CIR (Common Identity Repository) — единую базу, которая объединит паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек. В нее включат также информацию из существующей системы консульств VIS.
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