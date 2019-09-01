Охрана школ, отсрочки от призыва и многое другое: что изменится в сентябре

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В сентябре вступает в силу ГОСТ на охрану в школах и детских садах, суды организуют полную аудиозапись открытых заседаний, а спекулянты больше не смогут наживаться на перепродаже билетов. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.

Снова в школу

С первого дня осени начинает действовать национальный стандарт ГОСТ Р 58485-2019 с общими требованиями по охране детских садов, школ и профессиональных образовательных организаций. Это касается более 45 тысяч учреждений — по оценкам отраслевых экспертов, только 30 процентов из них надежно охраняются. В последние два года в колледжах и школах страны произошло 24 преступления с использованием оружия и взрывчатки, пострадали 99 человек, 24 погибли.

Новый стандарт основан на практике охранных организаций столичного региона. Перечислены требования к учебным заведениям и регламентирующим документам, алгоритмы, по которым следует оказывать охранные услуги, порядок пропускного режима.

Так, стационарные посты охраны оборудуются у главного входа или в другом установленном месте, посетителей пропускают только через них. Все двери, в том числе запасные, оснащаются прочными запорами или электромагнитными замками с функцией отправки тревожного сигнала на пост при несанкционированном проникновении.

Замки на эвакуационных выходах должны быть прочными, но легко открываться изнутри. Любые строительные работы и перепланировки помещений необходимо согласовывать с лицом, отвечающим за безопасность учреждения.

Кроме того, в дни родительских собраний и прочих массовых мероприятий родители или опекуны проходят в школу по спискам, заверенным руководителем учебного заведения, показав охраннику пропуск ребенка и документ, удостоверяющий личность.

Еще одна функция, закрепленная за охраной службой учебных заведений, — досмотр всех крупногабаритных предметов, вносимых в здание. Охранник также может провести внешний технический осмотр любого посетителя с помощью металлодетектора или другого устройства.

Освобождение и отсрочка от призыва

С 1 сентября вносятся изменения в статьи 22 и 51 закона "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с поправками, россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут от него отказаться. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в призывную комиссию.

Кроме того, призывник, попавший в армию до изменения закона, имеет право на досрочное увольнение, если его отец или родной брат погиб, проходя срочную службу или на военных сборах при исполнении соответствующих обязанностей. То же касается сыновей и братьев срочников, военнообязанных или участников военных сборов, умерших от ранений или травм, полученных в этот период, но уже на гражданке.

Диктофон в суде

Сегодня вступают в силу сразу два новых федеральных закона в отношении судов. Впредь основным способом формирования состава суда признается автоматизированная информационная система, учитывающая загруженность судей и их специализацию. Если воспользоваться этой системой невозможно, допускаются прежние схемы, но лица, заинтересованные в исходе дела, от процесса отстраняются.

Кроме того, каждое заседание судов первой и апелляционной инстанции, в том числе предварительное, которое проходит в открытом режиме, теперь протоколируется не только письменно, но и посредством непрерывной аудиозаписи. Контролирует это секретарь судебного заседания либо помощник судьи.

Участники дела смогут ознакомиться с протоколом и записью судебного заседания или отдельного процессуального действия в течение пяти дней с момента подписания протокола и подать жалобу на неточности или неполноту в письменной форме.

Больше никаких спекулянтов

Начинает действовать закон, запрещающий реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок кому-либо, кроме музеев, театров и прочих организаций культуры, или специализированных организаций, заключивших с ними договор. Максимальная наценка последних не может превышать десяти процентов.

Покупатель билета имеет право перепродать его другому лицу лишь по номинальной цене. Возврат билетов в кассы осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

Кроме того, с 1 сентября Большой театр сокращает бронирование билетов для ведомств на 30 процентов, повышая тем самым число билетов, поступающих в первый день предпродажи, на 100 штук — до 960 единиц.

Регистрация дронов

С 27 сентября вступает в силу постановление о необходимости регистрации беспилотных воздушных аппаратов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов. Правило распространяется на дроны, купленные в России, ввезенные из других стран и самодельные. В первых двух случаях на регистрацию дается десять дней, в последнем — до начала эксплуатации. Единственное исключение — иностранные участники соревнований по авиамодельному спорту.