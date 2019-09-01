Клетка, юбка, беретка. Осень приходит, кокетка

Пальто — главная вещь сезона, и здесь фантазию дизайнеров не остановить.
У мужчин актуальны пастельные оттенки верхней одежды, а у женщин — модели с акцентом на талии.
Все так же популярен оверсайз и "военный" стиль милитари: пальто, напоминающие бушлаты и мундиры.
Пальто — главная вещь сезона, и здесь фантазию дизайнеров не остановить.
У мужчин актуальны пастельные оттенки верхней одежды, а у женщин — модели с акцентом на талии.
Все так же популярен оверсайз и "военный" стиль милитари: пальто, напоминающие бушлаты и мундиры.
"Черный — это новый черный". Готичность возвращается, и никуда не деться от самого классического цвета.
Чтобы быть на пике моды, мужчинам в гардеробе необходим строгий черный костюм. Да и дамы могут вернуться к total black.
При желании можно разнообразить образ пайетками, тем более что шик-блеск опять в моде. Главное, не переборщить и не превратиться в диско-шар.
"Черный — это новый черный". Готичность возвращается, и никуда не деться от самого классического цвета.
Чтобы быть на пике моды, мужчинам в гардеробе необходим строгий черный костюм. Да и дамы могут вернуться к total black.
При желании можно разнообразить образ пайетками, тем более что шик-блеск опять в моде. Главное, не переборщить и не превратиться в диско-шар.
При выборе обуви дизайнеры советуют ориентироваться на брутальный стиль милитари.
Популярны ботинки и сапоги на платформе — широкой, устойчивой и оттого удобной.
Не обходится без смешения стилей: туристического, офисного, классического. В итоге получаются комфортные гибриды: мягкий верх, молнии и шнурки добавлены в самые неожиданные места.
При выборе обуви дизайнеры советуют ориентироваться на брутальный стиль милитари.
Популярны ботинки и сапоги на платформе — широкой, устойчивой и оттого удобной.
Не обходится без смешения стилей: туристического, офисного, классического. В итоге получаются комфортные гибриды: мягкий верх, молнии и шнурки добавлены в самые неожиданные места.
В брюках главный акцент — на длину. Ультрадлинные модели максимально актуальны. Особенно эффектно смотрятся варианты из струящейся ткани.
Такой крой визуально удлиняет силуэт, но есть и минус: щеголять в подобных моделях лучше до того, как под ногами появится слякоть.
В брюках главный акцент — на длину. Ультрадлинные модели максимально актуальны. Особенно эффектно смотрятся варианты из струящейся ткани.
Такой крой визуально удлиняет силуэт, но есть и минус: щеголять в подобных моделях лучше до того, как под ногами появится слякоть.
А вот юбкам грязь на дорогах особо не мешает — многие дизайнеры включили этот предмет гардероба в свои коллекции.
Не обошли вниманием и мужчин: самые смелые могут поэкспериментировать с вариациями килта. Стоит отдать предпочтение плотным тканям и спокойным цветам.
У женщин модельеры снова вернулись к плиссировке: актуальны складчатые юбки, особенно летящего покроя.
А вот юбкам грязь на дорогах особо не мешает — многие дизайнеры включили этот предмет гардероба в свои коллекции.
Не обошли вниманием и мужчин: самые смелые могут поэкспериментировать с вариациями килта. Стоит отдать предпочтение плотным тканям и спокойным цветам.
У женщин модельеры снова вернулись к плиссировке: актуальны складчатые юбки, особенно летящего покроя.
По-прежнему популярны 1990-е. Большой привет прошлому веку — мини-платья.
Цвет, материал, крой неважны — главное, смелость и готовность необычно сочетать платья с другими элементами одежды. Подойдут экстравагантные шляпки, ремни, украшения.
По-прежнему популярны 1990-е. Большой привет прошлому веку — мини-платья.
Цвет, материал, крой неважны — главное, смелость и готовность необычно сочетать платья с другими элементами одежды. Подойдут экстравагантные шляпки, ремни, украшения.
Комбинезоны перекочевали из летнего сезона в осенний.
Не обошлось без трансформаций — ткани стали более плотными и фактурными. При этом комбинезоны обзавелись большими карманами (как летом — штаны).
Что касается цветов, стоит обратиться к приглушенным и спокойным оттенкам. А игривости образу придаст окантовка из контрастной ткани.
Комбинезоны перекочевали из летнего сезона в осенний.
Не обошлось без трансформаций — ткани стали более плотными и фактурными. При этом комбинезоны обзавелись большими карманами (как летом — штаны).
Что касается цветов, стоит обратиться к приглушенным и спокойным оттенкам. А игривости образу придаст окантовка из контрастной ткани.
Длинные шарфы — один из мастхэвов сезона. Этот аксессуар придаст образу завершенности и привлечет внимание.
А дальше все зависит от богатства фантазии — будет ли это интерпретация одного из школьных шарфов Хогвартса или редкая винтажная вещица.
Длинные шарфы — один из мастхэвов сезона. Этот аксессуар придаст образу завершенности и привлечет внимание.
А дальше все зависит от богатства фантазии — будет ли это интерпретация одного из школьных шарфов Хогвартса или редкая винтажная вещица.
Головной убор — неотъемлемый осенний аксессуар. Но и здесь можно проявить фантазию — неважно, идет ли речь о классическом французском берете, гавроше или кепке-восьмиклинке (так полюбившейся Джейсону Стэтему).
Среди трендов — принты и необычные материалы. Это позволит надевать кепку, берет или шапку как в офис, так и на светскую тусовку.
Головной убор — неотъемлемый осенний аксессуар. Но и здесь можно проявить фантазию — неважно, идет ли речь о классическом французском берете, гавроше или кепке-восьмиклинке (так полюбившейся Джейсону Стэтему).
Среди трендов — принты и необычные материалы. Это позволит надевать кепку, берет или шапку как в офис, так и на светскую тусовку.
Поясные сумки не теряют актуальности и не исчезают ни с подиумов, ни с улиц.
Самый актуальный вариант — а-ля барсетка 1990-х. Но дизайнеры продолжают экспериментировать: не умаляя удобства и практичности модели, они предлагают разные варианты по форме, размерам и материалам.
Поясные сумки не теряют актуальности и не исчезают ни с подиумов, ни с улиц.
Самый актуальный вариант — а-ля барсетка 1990-х. Но дизайнеры продолжают экспериментировать: не умаляя удобства и практичности модели, они предлагают разные варианты по форме, размерам и материалам.
Один из основных узоров осени — клетка и ее всевозможные вариации: от классической до тартана и объемной шахматной.
Она везде — на брюках, юбках, платьях, головных уборах. Выбирайте пиджак в клетку — точно не прогадаете.
Один из основных узоров осени — клетка и ее всевозможные вариации: от классической до тартана и объемной шахматной.
Она везде — на брюках, юбках, платьях, головных уборах. Выбирайте пиджак в клетку — точно не прогадаете.
Превратиться в райских пташек смогут и женщины, и мужчины: среди дизайнеров — бум на перья (по большей части — марабу).
Причем перышки используют не только как боа, но и в качестве отделки пальто и платьев. Декор привнесет богемности в любой образ и разнообразит его. Чем ярче, тем лучше.
Превратиться в райских пташек смогут и женщины, и мужчины: среди дизайнеров — бум на перья (по большей части — марабу).
Причем перышки используют не только как боа, но и в качестве отделки пальто и платьев. Декор привнесет богемности в любой образ и разнообразит его. Чем ярче, тем лучше.
Хотите привлечь к себе внимание или ввести собеседника в ступор — попробуйте одежду с психоделическими принтами, в этом сезоне они уместны.
В ход идут и монохром, и вариации "гусиных лапок", и клетки виши, и анималистические мотивы.
Хотите привлечь к себе внимание или ввести собеседника в ступор — попробуйте одежду с психоделическими принтами, в этом сезоне они уместны.
В ход идут и монохром, и вариации "гусиных лапок", и клетки виши, и анималистические мотивы.
Чтобы разнообразить серые осенние будни, дизайнеры дают весьма классический совет: обратиться к ярким и сочным цветам.
Чем безумнее сочетание оттенков одежды, тем лучше. Высший класс, если получится сделать образ монохромным. Отбросьте скромность в сторону — сиять так сиять.
Чтобы разнообразить серые осенние будни, дизайнеры дают весьма классический совет: обратиться к ярким и сочным цветам.
Чем безумнее сочетание оттенков одежды, тем лучше. Высший класс, если получится сделать образ монохромным. Отбросьте скромность в сторону — сиять так сиять.