Клетка, юбка, беретка. Осень приходит, кокетка

"Черный — это новый черный". Готичность возвращается, и никуда не деться от самого классического цвета.

Чтобы быть на пике моды, мужчинам в гардеробе необходим строгий черный костюм. Да и дамы могут вернуться к total black.

При желании можно разнообразить образ пайетками, тем более что шик-блеск опять в моде. Главное, не переборщить и не превратиться в диско-шар.