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РИА Новости
Культура

Клетка, юбка, беретка. Осень приходит, кокетка

08:00 01.09.2019 (обновлено: 08:04 01.09.2019)
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Начало нового сезона — отличный повод обновить гардероб. Хорошо, что модельеры уже определили, что будет стильно этой осенью, и выбор велик: ультрадлинные брюки, обувь на платформе, яркие цвета, клетка виши, длинные шарфы. Как не потеряться в модных трендах и на что обратить внимание — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2019 / Miguel Medina, Philippe Lopez

Пальто — главная вещь сезона, и здесь фантазию дизайнеров не остановить.

У мужчин актуальны пастельные оттенки верхней одежды, а у женщин — модели с акцентом на талии.

Все так же популярен оверсайз и "военный" стиль милитари: пальто, напоминающие бушлаты и мундиры.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Roberto Cavalli в Милане и Cyclas в Париже
1 из 14

Пальто — главная вещь сезона, и здесь фантазию дизайнеров не остановить.

У мужчин актуальны пастельные оттенки верхней одежды, а у женщин — модели с акцентом на талии.

Все так же популярен оверсайз и "военный" стиль милитари: пальто, напоминающие бушлаты и мундиры.

© AFP 2019 / Miguel Medina, Philippe Lopez
© AFP 2019 / Miguel Medina

"Черный — это новый черный". Готичность возвращается, и никуда не деться от самого классического цвета.

Чтобы быть на пике моды, мужчинам в гардеробе необходим строгий черный костюм. Да и дамы могут вернуться к total black.

При желании можно разнообразить образ пайетками, тем более что шик-блеск опять в моде. Главное, не переборщить и не превратиться в диско-шар.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Roberto Cavalli и Fendi в Милане
2 из 14

"Черный — это новый черный". Готичность возвращается, и никуда не деться от самого классического цвета.

Чтобы быть на пике моды, мужчинам в гардеробе необходим строгий черный костюм. Да и дамы могут вернуться к total black.

При желании можно разнообразить образ пайетками, тем более что шик-блеск опять в моде. Главное, не переборщить и не превратиться в диско-шар.

© AFP 2019 / Miguel Medina
© AFP/Andreas Solaro, AP/Thibault Camus

При выборе обуви дизайнеры советуют ориентироваться на брутальный стиль милитари.

Популярны ботинки и сапоги на платформе — широкой, устойчивой и оттого удобной.

Не обходится без смешения стилей: туристического, офисного, классического. В итоге получаются комфортные гибриды: мягкий верх, молнии и шнурки добавлены в самые неожиданные места.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Marni в Милане и Stella McCartney в Париже
3 из 14

При выборе обуви дизайнеры советуют ориентироваться на брутальный стиль милитари.

Популярны ботинки и сапоги на платформе — широкой, устойчивой и оттого удобной.

Не обходится без смешения стилей: туристического, офисного, классического. В итоге получаются комфортные гибриды: мягкий верх, молнии и шнурки добавлены в самые неожиданные места.

© AFP/Andreas Solaro, AP/Thibault Camus
© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt, Lucas Barioulet

В брюках главный акцент — на длину. Ультрадлинные модели максимально актуальны. Особенно эффектно смотрятся варианты из струящейся ткани.

Такой крой визуально удлиняет силуэт, но есть и минус: щеголять в подобных моделях лучше до того, как под ногами появится слякоть.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Loewe Homme и Rahul Mishra в Париже
4 из 14

В брюках главный акцент — на длину. Ультрадлинные модели максимально актуальны. Особенно эффектно смотрятся варианты из струящейся ткани.

Такой крой визуально удлиняет силуэт, но есть и минус: щеголять в подобных моделях лучше до того, как под ногами появится слякоть.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hasselt, Lucas Barioulet
© AFP 2019 / Miguel Medina, Francois Guillot

А вот юбкам грязь на дорогах особо не мешает — многие дизайнеры включили этот предмет гардероба в свои коллекции.

Не обошли вниманием и мужчин: самые смелые могут поэкспериментировать с вариациями килта. Стоит отдать предпочтение плотным тканям и спокойным цветам.

У женщин модельеры снова вернулись к плиссировке: актуальны складчатые юбки, особенно летящего покроя.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Maison Margiela в Париже и Roberto Cavalli в Милане
5 из 14

А вот юбкам грязь на дорогах особо не мешает — многие дизайнеры включили этот предмет гардероба в свои коллекции.

Не обошли вниманием и мужчин: самые смелые могут поэкспериментировать с вариациями килта. Стоит отдать предпочтение плотным тканям и спокойным цветам.

У женщин модельеры снова вернулись к плиссировке: актуальны складчатые юбки, особенно летящего покроя.

© AFP 2019 / Miguel Medina, Francois Guillot
© AFP 2019 / Getty Images / Dia Dipasupil

По-прежнему популярны 1990-е. Большой привет прошлому веку — мини-платья.

Цвет, материал, крой неважны — главное, смелость и готовность необычно сочетать платья с другими элементами одежды. Подойдут экстравагантные шляпки, ремни, украшения.

Показ коллекции Джереми Скотта на Неделе моды в Нью-Йорке
6 из 14

По-прежнему популярны 1990-е. Большой привет прошлому веку — мини-платья.

Цвет, материал, крой неважны — главное, смелость и готовность необычно сочетать платья с другими элементами одежды. Подойдут экстравагантные шляпки, ремни, украшения.

© AFP 2019 / Getty Images / Dia Dipasupil
© AFP 2019 / Philippe Lopez

Комбинезоны перекочевали из летнего сезона в осенний.

Не обошлось без трансформаций — ткани стали более плотными и фактурными. При этом комбинезоны обзавелись большими карманами (как летом — штаны).

Что касается цветов, стоит обратиться к приглушенным и спокойным оттенкам. А игривости образу придаст окантовка из контрастной ткани.

Показ коллекции одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Louis Vuitton в Париже
7 из 14

Комбинезоны перекочевали из летнего сезона в осенний.

Не обошлось без трансформаций — ткани стали более плотными и фактурными. При этом комбинезоны обзавелись большими карманами (как летом — штаны).

Что касается цветов, стоит обратиться к приглушенным и спокойным оттенкам. А игривости образу придаст окантовка из контрастной ткани.

© AFP 2019 / Philippe Lopez
© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hassel, Andreas Solaro

Длинные шарфы — один из мастхэвов сезона. Этот аксессуар придаст образу завершенности и привлечет внимание.

А дальше все зависит от богатства фантазии — будет ли это интерпретация одного из школьных шарфов Хогвартса или редкая винтажная вещица.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Loewe Homme в Париже и Versace в Милане
8 из 14

Длинные шарфы — один из мастхэвов сезона. Этот аксессуар придаст образу завершенности и привлечет внимание.

А дальше все зависит от богатства фантазии — будет ли это интерпретация одного из школьных шарфов Хогвартса или редкая винтажная вещица.

© AFP 2019 / Geoffroy Van der Hassel, Andreas Solaro
© AFP 2019 / Francois Guillot

Головной убор — неотъемлемый осенний аксессуар. Но и здесь можно проявить фантазию — неважно, идет ли речь о классическом французском берете, гавроше или кепке-восьмиклинке (так полюбившейся Джейсону Стэтему).

Среди трендов — принты и необычные материалы. Это позволит надевать кепку, берет или шапку как в офис, так и на светскую тусовку.

Показ коллекции одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Agnes в Париже
9 из 14

Головной убор — неотъемлемый осенний аксессуар. Но и здесь можно проявить фантазию — неважно, идет ли речь о классическом французском берете, гавроше или кепке-восьмиклинке (так полюбившейся Джейсону Стэтему).

Среди трендов — принты и необычные материалы. Это позволит надевать кепку, берет или шапку как в офис, так и на светскую тусовку.

© AFP 2019 / Francois Guillot
© AFP 2019 / Andreas Solaro, Miguel Medina

Поясные сумки не теряют актуальности и не исчезают ни с подиумов, ни с улиц.

Самый актуальный вариант — а-ля барсетка 1990-х. Но дизайнеры продолжают экспериментировать: не умаляя удобства и практичности модели, они предлагают разные варианты по форме, размерам и материалам.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Fendi и Roberto Cavalli в Милане
10 из 14

Поясные сумки не теряют актуальности и не исчезают ни с подиумов, ни с улиц.

Самый актуальный вариант — а-ля барсетка 1990-х. Но дизайнеры продолжают экспериментировать: не умаляя удобства и практичности модели, они предлагают разные варианты по форме, размерам и материалам.

© AFP 2019 / Andreas Solaro, Miguel Medina
© AFP/Francois Guillot, AP/Christophe Ena

Один из основных узоров осени — клетка и ее всевозможные вариации: от классической до тартана и объемной шахматной.

Она везде — на брюках, юбках, платьях, головных уборах. Выбирайте пиджак в клетку — точно не прогадаете.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Celine и Dior в Париже
11 из 14

Один из основных узоров осени — клетка и ее всевозможные вариации: от классической до тартана и объемной шахматной.

Она везде — на брюках, юбках, платьях, головных уборах. Выбирайте пиджак в клетку — точно не прогадаете.

© AFP/Francois Guillot, AP/Christophe Ena
© AFP 2019 / Andreas Solaro, Francois Guillot

Превратиться в райских пташек смогут и женщины, и мужчины: среди дизайнеров — бум на перья (по большей части — марабу).

Причем перышки используют не только как боа, но и в качестве отделки пальто и платьев. Декор привнесет богемности в любой образ и разнообразит его. Чем ярче, тем лучше.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Versace в Милане и Loewe в Париже
12 из 14

Превратиться в райских пташек смогут и женщины, и мужчины: среди дизайнеров — бум на перья (по большей части — марабу).

Причем перышки используют не только как боа, но и в качестве отделки пальто и платьев. Декор привнесет богемности в любой образ и разнообразит его. Чем ярче, тем лучше.

© AFP 2019 / Andreas Solaro, Francois Guillot
© AFP 2019 / Philippe Lopez, Andreas Solaro

Хотите привлечь к себе внимание или ввести собеседника в ступор — попробуйте одежду с психоделическими принтами, в этом сезоне они уместны.

В ход идут и монохром, и вариации "гусиных лапок", и клетки виши, и анималистические мотивы.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Stella McCartney в Париже и Marni в Милане
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Хотите привлечь к себе внимание или ввести собеседника в ступор — попробуйте одежду с психоделическими принтами, в этом сезоне они уместны.

В ход идут и монохром, и вариации "гусиных лапок", и клетки виши, и анималистические мотивы.

© AFP 2019 / Philippe Lopez, Andreas Solaro
© AFP/Francois Guillot, AP/Thibault Camus

Чтобы разнообразить серые осенние будни, дизайнеры дают весьма классический совет: обратиться к ярким и сочным цветам.

Чем безумнее сочетание оттенков одежды, тем лучше. Высший класс, если получится сделать образ монохромным. Отбросьте скромность в сторону — сиять так сиять.

Показ коллекций одежды сезона Осень-Зима 2019/2020 Paul Smith и Off-Whit в Париже
14 из 14

Чтобы разнообразить серые осенние будни, дизайнеры дают весьма классический совет: обратиться к ярким и сочным цветам.

Чем безумнее сочетание оттенков одежды, тем лучше. Высший класс, если получится сделать образ монохромным. Отбросьте скромность в сторону — сиять так сиять.

© AFP/Francois Guillot, AP/Thibault Camus
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КультураСтиль жизниДжейсон Стэтхэм
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