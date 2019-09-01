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РИА Новости
Туризм

От марципана до Томаса Манна: где гулять и что есть в готическом Любеке

08:00 01.09.2019 (обновлено: 08:05 01.09.2019)
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Старинные соляные склады, готические ворота, мощеные живописные улочки — Любек, средневековый город на севере Германии с удивительными кирпичными домами, мало изменился за несколько веков. Туристы приезжают сюда не только чтобы полюбоваться архитектурой, но и попробовать марципан, изготовленный по старинному рецепту. И именно здесь, между прочим, родился лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Любек основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза (объединения торговых городов Северо-Западной Европы). Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники в стиле готики, ренессанса и барокко. Благодаря им Любек внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на город Любек с верхней точки
1 из 11

Любек основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза (объединения торговых городов Северо-Западной Европы). Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники в стиле готики, ренессанса и барокко. Благодаря им Любек внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Голштинские ворота (Хольстентор) — средневековый въезд в Любек, исторический символ города. Название ворота получили по исторической местности Голштиния, куда ведет дорога, проходящая через арку.

Сегодня во внутренних помещениях строения располагается городской исторический музей.

Хольстентор - средневековые городские ворота города Любека, построенные в XV веке
2 из 11

Голштинские ворота (Хольстентор) — средневековый въезд в Любек, исторический символ города. Название ворота получили по исторической местности Голштиния, куда ведет дорога, проходящая через арку.

Сегодня во внутренних помещениях строения располагается городской исторический музей.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Арка Бургтор в Любеке была возведена в середине XV века как часть крепостных сооружений. Как и Голштинские ворота, Бургтор — это часть системы средневековых городских укреплений.
Ворота построены в стиле кирпичной готики, характерном для средневековой архитектуры городов Северной Германии.

Средневековые ворота Бургтор в городе Любек
3 из 11

Арка Бургтор в Любеке была возведена в середине XV века как часть крепостных сооружений. Как и Голштинские ворота, Бургтор — это часть системы средневековых городских укреплений.
Ворота построены в стиле кирпичной готики, характерном для средневековой архитектуры городов Северной Германии.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Старые соляные склады в Любеке — популярная туристическая достопримечательность. Гости города посещают их во время водного маршрута "Старый соляной путь", который проходит из Люнебурга в Любек. Именно по нему в средние века купцы перевозили приправу от места добычи к месту упаковки и отправки в Северную Европу.

Соляные склады в городе Любек
4 из 11

Старые соляные склады в Любеке — популярная туристическая достопримечательность. Гости города посещают их во время водного маршрута "Старый соляной путь", который проходит из Люнебурга в Любек. Именно по нему в средние века купцы перевозили приправу от места добычи к месту упаковки и отправки в Северную Европу.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Любекский собор — самое крупное церковное строение на Балтийском море, а также старейшая церковь, построенная еще в XII веке по указу герцога Саксонии, основателя Любека Генриха Льва.

По легенде, в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав животное, Карл не смог убить его и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.

Спустя четыреста лет, когда местные жители обратились в христианство, на охоту в эти места отправился Генрих Лев. Он мечтал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало денег. И тут Генриху явился огромный олень с бриллиантовым крестом в рогах — вельможный охотник посчитал это знаком свыше. Он убил оленя, снял с его рогов крест, но в ту же минуту олень ожил и убежал в лес. На деньги от продажи золотого украшения и удалось начать строительство церкви в Любеке.

Иконостас Любекского кафедрального собора - старейшей церкви города 12 века постройки
5 из 11

Любекский собор — самое крупное церковное строение на Балтийском море, а также старейшая церковь, построенная еще в XII веке по указу герцога Саксонии, основателя Любека Генриха Льва.

По легенде, в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав животное, Карл не смог убить его и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.

Спустя четыреста лет, когда местные жители обратились в христианство, на охоту в эти места отправился Генрих Лев. Он мечтал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало денег. И тут Генриху явился огромный олень с бриллиантовым крестом в рогах — вельможный охотник посчитал это знаком свыше. Он убил оленя, снял с его рогов крест, но в ту же минуту олень ожил и убежал в лес. На деньги от продажи золотого украшения и удалось начать строительство церкви в Любеке.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

В Любекском кафедральном соборе находится триумфальный крест работы знаменитого немецкого художника и скульптора Бернта Нотке — 17-метровое распятие.

Распятие Бернта Нотке в Любекском кафедральном соборе - старейшей церкви города 12 века постройки
6 из 11

В Любекском кафедральном соборе находится триумфальный крест работы знаменитого немецкого художника и скульптора Бернта Нотке — 17-метровое распятие.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Со времен Средневековья Рыночная площадь была центром общественной жизни в городе. Неподалеку находятся главные городские здания — Ратуша и церковь Девы Марии. Здесь велась торговля, проходили городские гулянья, отмечались праздники. В начале XIV века Рыночная площадь была полностью реконструирована: деревянные здания постепенно заменили на каменные, какие-то снесли, но это место так и осталось центром шумной городской жизни.

Рыночная площадь города Любек
7 из 11

Со времен Средневековья Рыночная площадь была центром общественной жизни в городе. Неподалеку находятся главные городские здания — Ратуша и церковь Девы Марии. Здесь велась торговля, проходили городские гулянья, отмечались праздники. В начале XIV века Рыночная площадь была полностью реконструирована: деревянные здания постепенно заменили на каменные, какие-то снесли, но это место так и осталось центром шумной городской жизни.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Здесь же можно увидеть бронзовый макет исторической части Любека. По краю модели есть подписи, поясняющие, где какое здание расположено. Туристы зачастую пользуются этой экспозицией как картой — очень удобно и наглядно.

Бронзовый макет средневекового города на рыночной площади Любека
8 из 11

Здесь же можно увидеть бронзовый макет исторической части Любека. По краю модели есть подписи, поясняющие, где какое здание расположено. Туристы зачастую пользуются этой экспозицией как картой — очень удобно и наглядно.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© AP Photo / Heribert Proepper

В Любеке родился нобелевский лауреат писатель Томас Манн. В городе открыт посвященный ему и его старшему брату музей — "Дом Будденброков".

Фигура Томаса Манна перед зданием Дома Будденброков в Любеке
9 из 11

В Любеке родился нобелевский лауреат писатель Томас Манн. В городе открыт посвященный ему и его старшему брату музей — "Дом Будденброков".

© AP Photo / Heribert Proepper
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

В качестве сувенира в историческом центре Любека можно приобрести у местных художников этюды, картины или авторские открытки с живописными улочками города.

Уличный художник со своими картинами на одной из улиц города Любек
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В качестве сувенира в историческом центре Любека можно приобрести у местных художников этюды, картины или авторские открытки с живописными улочками города.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Любек называют родиной марципана, которому посвящен здесь целый музей и витрины многочисленных магазинов и ресторанов. Гуляя по городу, можно зайти в любое кафе и попробовать этот сладкий символ города. Самый известный адрес, где можно продегустировать и приобрести любекский марципан, — кафе Niederegger. Заведение названо в честь Йоханна-Георга Нидереггера — владельца первой марципановой фабрики, открытой в Любеке в начале XIX века.

Одна из улиц города Любек
11 из 11

Любек называют родиной марципана, которому посвящен здесь целый музей и витрины многочисленных магазинов и ресторанов. Гуляя по городу, можно зайти в любое кафе и попробовать этот сладкий символ города. Самый известный адрес, где можно продегустировать и приобрести любекский марципан, — кафе Niederegger. Заведение названо в честь Йоханна-Георга Нидереггера — владельца первой марципановой фабрики, открытой в Любеке в начале XIX века.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
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