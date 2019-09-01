От марципана до Томаса Манна: где гулять и что есть в готическом Любеке

Любек основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза (объединения торговых городов Северо-Западной Европы). Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники в стиле готики, ренессанса и барокко. Благодаря им Любек внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Любек основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза (объединения торговых городов Северо-Западной Европы). Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники в стиле готики, ренессанса и барокко. Благодаря им Любек внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Голштинские ворота (Хольстентор) — средневековый въезд в Любек, исторический символ города. Название ворота получили по исторической местности Голштиния, куда ведет дорога, проходящая через арку.
Сегодня во внутренних помещениях строения располагается городской исторический музей.
Голштинские ворота (Хольстентор) — средневековый въезд в Любек, исторический символ города. Название ворота получили по исторической местности Голштиния, куда ведет дорога, проходящая через арку.
Сегодня во внутренних помещениях строения располагается городской исторический музей.
Арка Бургтор в Любеке была возведена в середине XV века как часть крепостных сооружений. Как и Голштинские ворота, Бургтор — это часть системы средневековых городских укреплений.
Ворота построены в стиле кирпичной готики, характерном для средневековой архитектуры городов Северной Германии.
Арка Бургтор в Любеке была возведена в середине XV века как часть крепостных сооружений. Как и Голштинские ворота, Бургтор — это часть системы средневековых городских укреплений.
Ворота построены в стиле кирпичной готики, характерном для средневековой архитектуры городов Северной Германии.
Старые соляные склады в Любеке — популярная туристическая достопримечательность. Гости города посещают их во время водного маршрута "Старый соляной путь", который проходит из Люнебурга в Любек. Именно по нему в средние века купцы перевозили приправу от места добычи к месту упаковки и отправки в Северную Европу.
Старые соляные склады в Любеке — популярная туристическая достопримечательность. Гости города посещают их во время водного маршрута "Старый соляной путь", который проходит из Люнебурга в Любек. Именно по нему в средние века купцы перевозили приправу от места добычи к месту упаковки и отправки в Северную Европу.
Любекский собор — самое крупное церковное строение на Балтийском море, а также старейшая церковь, построенная еще в XII веке по указу герцога Саксонии, основателя Любека Генриха Льва.
По легенде, в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав животное, Карл не смог убить его и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.
Спустя четыреста лет, когда местные жители обратились в христианство, на охоту в эти места отправился Генрих Лев. Он мечтал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало денег. И тут Генриху явился огромный олень с бриллиантовым крестом в рогах — вельможный охотник посчитал это знаком свыше. Он убил оленя, снял с его рогов крест, но в ту же минуту олень ожил и убежал в лес. На деньги от продажи золотого украшения и удалось начать строительство церкви в Любеке.
Любекский собор — самое крупное церковное строение на Балтийском море, а также старейшая церковь, построенная еще в XII веке по указу герцога Саксонии, основателя Любека Генриха Льва.
По легенде, в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав животное, Карл не смог убить его и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.
Спустя четыреста лет, когда местные жители обратились в христианство, на охоту в эти места отправился Генрих Лев. Он мечтал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало денег. И тут Генриху явился огромный олень с бриллиантовым крестом в рогах — вельможный охотник посчитал это знаком свыше. Он убил оленя, снял с его рогов крест, но в ту же минуту олень ожил и убежал в лес. На деньги от продажи золотого украшения и удалось начать строительство церкви в Любеке.
В Любекском кафедральном соборе находится триумфальный крест работы знаменитого немецкого художника и скульптора Бернта Нотке — 17-метровое распятие.
В Любекском кафедральном соборе находится триумфальный крест работы знаменитого немецкого художника и скульптора Бернта Нотке — 17-метровое распятие.
Со времен Средневековья Рыночная площадь была центром общественной жизни в городе. Неподалеку находятся главные городские здания — Ратуша и церковь Девы Марии. Здесь велась торговля, проходили городские гулянья, отмечались праздники. В начале XIV века Рыночная площадь была полностью реконструирована: деревянные здания постепенно заменили на каменные, какие-то снесли, но это место так и осталось центром шумной городской жизни.
Со времен Средневековья Рыночная площадь была центром общественной жизни в городе. Неподалеку находятся главные городские здания — Ратуша и церковь Девы Марии. Здесь велась торговля, проходили городские гулянья, отмечались праздники. В начале XIV века Рыночная площадь была полностью реконструирована: деревянные здания постепенно заменили на каменные, какие-то снесли, но это место так и осталось центром шумной городской жизни.
Здесь же можно увидеть бронзовый макет исторической части Любека. По краю модели есть подписи, поясняющие, где какое здание расположено. Туристы зачастую пользуются этой экспозицией как картой — очень удобно и наглядно.
Здесь же можно увидеть бронзовый макет исторической части Любека. По краю модели есть подписи, поясняющие, где какое здание расположено. Туристы зачастую пользуются этой экспозицией как картой — очень удобно и наглядно.
В Любеке родился нобелевский лауреат писатель Томас Манн. В городе открыт посвященный ему и его старшему брату музей — "Дом Будденброков".
В Любеке родился нобелевский лауреат писатель Томас Манн. В городе открыт посвященный ему и его старшему брату музей — "Дом Будденброков".
В качестве сувенира в историческом центре Любека можно приобрести у местных художников этюды, картины или авторские открытки с живописными улочками города.
В качестве сувенира в историческом центре Любека можно приобрести у местных художников этюды, картины или авторские открытки с живописными улочками города.
Любек называют родиной марципана, которому посвящен здесь целый музей и витрины многочисленных магазинов и ресторанов. Гуляя по городу, можно зайти в любое кафе и попробовать этот сладкий символ города. Самый известный адрес, где можно продегустировать и приобрести любекский марципан, — кафе Niederegger. Заведение названо в честь Йоханна-Георга Нидереггера — владельца первой марципановой фабрики, открытой в Любеке в начале XIX века.
Любек называют родиной марципана, которому посвящен здесь целый музей и витрины многочисленных магазинов и ресторанов. Гуляя по городу, можно зайти в любое кафе и попробовать этот сладкий символ города. Самый известный адрес, где можно продегустировать и приобрести любекский марципан, — кафе Niederegger. Заведение названо в честь Йоханна-Георга Нидереггера — владельца первой марципановой фабрики, открытой в Любеке в начале XIX века.