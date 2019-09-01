От марципана до Томаса Манна: где гулять и что есть в готическом Любеке

Любекский собор — самое крупное церковное строение на Балтийском море, а также старейшая церковь, построенная еще в XII веке по указу герцога Саксонии, основателя Любека Генриха Льва.

По легенде, в VIII веке Карл Великий на охоте в Саксонском герцогстве долгое время преследовал крупного оленя. Поймав животное, Карл не смог убить его и отпустил, повесив ему на рога золотую цепочку.

Спустя четыреста лет, когда местные жители обратились в христианство, на охоту в эти места отправился Генрих Лев. Он мечтал возвести в Любеке церковь, но у него не хватало денег. И тут Генриху явился огромный олень с бриллиантовым крестом в рогах — вельможный охотник посчитал это знаком свыше. Он убил оленя, снял с его рогов крест, но в ту же минуту олень ожил и убежал в лес. На деньги от продажи золотого украшения и удалось начать строительство церкви в Любеке.