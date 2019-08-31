Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии Медведчука

КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будет опубликована информация о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которого является Виктор Медведчук.

По словам президента, это будет "громкая история, которая очень плохо закончится".

Публикация, как заявил Зеленский, будет касаться того, "откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов".

"Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1

При этом президент отметил, что "у нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают".

На прошедших парламентских выборах "Оппозиционная платформа — За жизнь" заняла второе место с 13,05% голосов, уступив партии Зеленского "Слуга народа" (43,16%).