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РИА Новости

Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии Медведчука

23:52 31.08.2019 (обновлено: 09:29 01.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре будет опубликована информация о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которого является Виктор Медведчук.
По словам президента, это будет "громкая история, которая очень плохо закончится".
Публикация, как заявил Зеленский, будет касаться того, "откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов".
"Партия господина Медведчука, там есть еще большие вопросы, его ли это партия или там временное объединение, и кто они такие", — сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
17 июля, 16:01РИА Новости
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
При этом президент отметил, что "у нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают".
На прошедших парламентских выборах "Оппозиционная платформа — За жизнь" заняла второе место с 13,05% голосов, уступив партии Зеленского "Слуга народа" (43,16%).
Сопредседателями партии являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета и председатель стратегического совета партии — Виктор Медведчук, председатель исполкома партии — Сергей Левочкин.
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Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну-у. Началось. А откуда деньги у ...всех остальных? "Огласите весь список, пожалуйста".
1 сентября, 00:23
Александр Невский
6260005
Щас в где-то в России пригорает...
1 сентября, 00:34
О Очень Хорошо
15310051
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