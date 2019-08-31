Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-31T23:07Z
https://ria.ru/20190831/1558120307.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/129888/93/1298889377_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_856deb47897c1307eeab8070b0120996.jpg
РИА Новости

В Южной Каролине объявили режим ЧС в связи с ураганом "Дориан"

23:05 31.08.2019 (обновлено: 23:07 31.08.2019)
2332
© AP Photo / Mic SmithПаводок в Южной Каролине
Паводок в Южной Каролине
© AP Photo / Mic Smith
Паводок в Южной Каролине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер объявил режим ЧС в связи с ураганом "Дориан".
"Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы подготовиться к последствиям урагана Дориан", - говорится в сообщении на его сайте.
Президент США Дональд Трамп
30 августа, 19:06РИА Новости
Трамп одобрил декларацию о введении ЧС во Флориде из-за урагана "Дориан"
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.
Атлантический ураган "Дориан" достиг в пятницу вечером четвертой, "очень опасной" категории, скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП.
Президент США Дональд Трамп также написал у себя в Twitter: "похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
330322
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Москвичи на прогулке
В России с сентября изменятся некоторые законы
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал разговор с Путиным самым сложным моментом в президентстве
Осенний призыв на военную службу
Правила призыва в армию изменились в России
Сотрудник правоохранительных органов
В Саратове мужчину заподозрили в убийстве двухмесячной дочки с патологией
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Названы ранние признаки диабета
Женщина в наручниках
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Певица Наргиз Закирова
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Мужские ботинки
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Измерение артериального давления
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Ураган Дориан на острове Абако, Багамы. 1 сентября 2019
Ураган "Дориан" достиг наивысшей категории
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
"Мультики начались — останавливайся!" Главные заповеди дальнобойщиков
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" пожаловался на "угрозы" российского космонавта на МКС
СК по Башкирии опубликовал видео с матерью найденного мертвым малыша
СК опубликовал видео с матерью, убившей ребенка в Башкирии
Авиаудар в провинции Идлиб, Сирия
США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:34Трамп похвалил работу техасских правоохранителей в ходе массовой стрельбы
18:29Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
18:16Ливанская армия сообщила подробности израильской ракетной атаки
18:15В России осудили отказ Польши пригласить Москву на годовщину войны
18:15Константинополь передал русские приходы во Франции митрополиту Галльскому
18:09В Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи
18:04Вице-президент США провел в Варшаве встречу с Зеленским
17:56Ливан призвал США и Францию вмешаться в ситуацию на границе с Израилем
17:56В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
17:51СМИ: в сирийской провинции Хама три человека погибли при взрыве бомбы
17:45Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
17:35В Польше пообещали "выставить счет" Германии за Вторую мировую войну
17:25Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны
17:20Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США
17:19Беслан предложили сделать городом счастливого детства
17:19Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
17:15Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"
17:05Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
17:04Дело об избиении брянского студента переквалифицируют из-за его смерти
17:03В Варшаве началась антиамериканская акция протеста
Лента новостейМолния