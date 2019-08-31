В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера

ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали четырех армянских солдат срочной службы по подозрению в избиении офицера, сообщила представитель Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.
"В рамках уголовного дела, расследуемого <...> отделом главного военного следственного управления СК, четверо военнослужащих обязательной срочной службы задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьей "Cовершение насильственных действий в отношении начальника группой лиц с причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью", — написала Арутюнян в Facebook.
По ее словам, один из военных подозревается также в преступлении, предусмотренном статьей "Оскорбление военнослужащего". Максимальная санкция по таким обвинениям предусматривает восемь лет лишения свободы.