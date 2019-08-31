В Подмосковье свыше 70 человек работают на месте крушения вертолета

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 70 человек и порядка 25 единиц техники привлечены к поисковым работам на месте падения частного вертолета на Клязьминском водохранилище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

Ранее в МЧС агентству заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. Вертолет обнаружен под водой, на место ЧП были направлены водолазы. По данным спасателей, тело одного погибшего уже подняли из воды, готовится подъем тела второй жертвы крушения. Заведено уголовное дело.

"По уточненным данным, к работам на месте ЧП привлечены 72 человека и 25 единиц техники", - сказал собеседник агентства.