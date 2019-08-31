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РИА Новости

В Подмосковье свыше 70 человек работают на месте крушения вертолета

22:22 31.08.2019 (обновлено: 06:50 01.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
На месте падения частного летательного аппарата в Клязьминское водохранилище. 31 августа 2019
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Свыше 70 человек и порядка 25 единиц техники привлечены к поисковым работам на месте падения частного вертолета на Клязьминском водохранилище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее в МЧС агентству заявили, что частный двухместный вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном в 50 метрах от берега. Вертолет обнаружен под водой, на место ЧП были направлены водолазы. По данным спасателей, тело одного погибшего уже подняли из воды, готовится подъем тела второй жертвы крушения. Заведено уголовное дело.
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В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду. Видео
"По уточненным данным, к работам на месте ЧП привлечены 72 человека и 25 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водолазы поисково-спасательного отряда №10 уже совершили первые погружения. На место крушения вертолета также прибыла водолазная группа Центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС РФ "Лидер".
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МЧС РФМосковская областьДолгопрудныйПроисшествия
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