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РИА Новости
Новости Подмосковья

Граффити в Одинцове стали частью музея под открытым небом

22:10 31.08.2019
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© Главное управление социальных коммуникаций Московской областиГраффити в Одинцово стали частью музея под открытым небом
Граффити в Одинцово стали частью музея под открытым небом
© Главное управление социальных коммуникаций Московской области
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В завершение международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis "Культурный код" в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа открылся уличный музей граффити, сообщается в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Более 80 известных художников из 26 стран мира расписали 52 фасада многоэтажных домов, технических сооружений и школ. Особым вниманием отмечено самое высокое в мире граффити (65 метров) ‒ портрет Юрия Гагарина работы художника Jorit.
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Для гостей фестиваля были организованы бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы со знаменитыми художниками. В открытии уличного музея приняло участие около 15 тысяч человек. Также в проекте задействовано около 300 волонтеров из разных стран.
"Мероприятие важно для всей страны – это первый в истории России музей под открытым небом, полностью консолидированный в среду обитания. Этот проект ‒ в том числе и современное воспитание молодых людей. Юные жители этого микрорайона интегрируются в мероприятие, видят художников, общаются с ними, включаются в процесс нанесения рисунков", ‒ отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
На открытии уникального музея также присутствовали начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель совета при губернаторе МО по развитию гражданского общества Марина Юденич, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.
Музей уличного искусства в микрорайоне Новая Трехгорка поддерживается интерактивным приложением фестиваля Urban Morphogenesis. Аудиогид расскажет о каждом художнике, его культурном коде, зашифрованном в авторской работе. Видеодемонстрации и навигационная карта позволят полностью погрузиться в мир современного искусства и дополненной реальности нового подмосковного культурного проекта.
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